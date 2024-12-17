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У Садового розпочали відновлення зруйнованого Росією музея

17 грудня 2024 08:30
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Садового повідомили про готовність відновити музей Романа Шухевича
Підписання меморандуму. Фото: ЛМР
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Львівській міській раді комунальне підприємство "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації" та громадська організація "Новий музей" підписали меморандум про співпрацю щодо відновлення Музею генерал-хорунжого Української повстанської армії Романа Шухевича на Білогорщі. Вже цього року у музеї, який постраждав від російського обстрілу, розпочнуться підготовчі роботи.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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Відновлення музею Шухевича

"Хочу подякувати всій робочій групі, яка активно працювала над цих проєктом. Ми вийшли на серйозний результат – маємо можливість розпочати фізичні роботи з відновлення музею Романа Шухевича, дати йому нове дихання. Це принципово важливе питання для нашої громади", — наголосив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Проєкт відновлення музею Шухевича команда на чолі з архітектором Андрієм Лесюком, яка стала переможцем архітектурного конкурсу, опрацювала вже на понад 80%. Фахівці доповнили проєкт, враховуючи побажання робочої групи, куди входять донька Шухевича Марія Трильовська, історики, музейники та архітектори. Окрім відновлення самої будівлі музею, буде здійснено благоустрій прилеглої території.

відновлення
Підписання меморандуму про відновлення музею Романа Шухевича. Фото: ЛМР

Коли проєкт завершать повністю, його подадуть на експертизу. Після висновку експертів місто зможе почати процедуру з відбору генерального підрядника. При цьому підготовці роботи розпочнуться вже зараз.

"Я задоволена, що роботи з відновлення роботи розпочинаються. Ми багато працювали, дискутували і обговорювали, але музей відновиться, і для мене це найголовніше", — зазначила Марія Трильовська, донька Романа Шухевича.

Для відбудови музею Шухевича громадська організація "Новий музей" оголосить загальний збір коштів. Такий формат співпраці погодили усі учасники робочої групи.

музей
Зруйнований музей Романа Шухевича. Фото: ЛМР
проєкт музею
Проєкт відновлення музею Романа Шухевича. Фото: ЛМР

Раніше ми повідомляли, що через влучання уламків БпЛА сталася пожежа у музеї генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вулиці Білогорща у Львові. Поранених та загиблих немає, проте будівлю було повністю зруйновано.

Також ми розповідали, що у Львові презентували результати всеукраїнського архітектурного конкурсу на проєкт відновлення музею генерала Української повстанської армії Романа Шухевича.

Львів Роман Шухевич історія музеї Андрій Садовий

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