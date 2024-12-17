У Садового сообщили о готовности восстановить музей Романа Шухевича

Подписание меморандума. Фото: ЛГС

Во Львовском городском совете коммунальное предприятие "Львовское междугороднее бюро технической инвентаризации" и общественная организация "Новый музей" подписали меморандум о сотрудничестве по восстановлению Музея генерал-хорунжего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича на Белогорще. Уже в этом году в пострадавшем от российского обстрела музее начнутся подготовительные работы.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Восстановление музея Шухевича

"Хочу поблагодарить всю рабочую группу, которая активно работала над этим проектом. Мы вышли на серьезный результат — имеем возможность начать физические работы по восстановлению музея Романа Шухевича, дать ему новое дыхание. Это принципиально важный вопрос для нашей общины", — подчеркнул Андрей Садовый, городской голова Львова.

Проект восстановления музея Шухевича команда во главе с архитектором Андреем Лесюком, ставшей победителем архитектурного конкурса, обработала уже более 80%. Специалисты дополнили проект, учитывая пожелания рабочей группы, куда входят дочь Шухевича Мария Трилевская, историки, музейщики и архитекторы. Кроме восстановления самого здания музея, будет благоустройство прилегающей территории.

Подписание меморандума о возобновлении музея Романа Шухевича. Фото: ЛГС

Когда проект будет завершен полностью, его подадут на экспертизу. После заключения экспертов город сможет начать процедуру по отбору генерального подрядчика. При этом подготовка работы начнется уже сейчас.

"Я довольна, что работы по возобновлению работы начинаются. Мы много работали, дискутировали и обсуждали, но музей возобновится, и для меня это самое главное", — отметила Мария Трилевская, дочь Романа Шухевича.

Для воссоздания музея Шухевича общественная организация "Новый музей" объявит общий сбор средств. Такой формат сотрудничества согласовали все участники рабочей группы.

Разрушенный музей Романа Шухевича. Фото: ЛГС

Проект обновления музея Романа Шухевича. Фото: ЛГС

Ранее мы сообщали, что из-за попадания обломков БпЛА произошел пожар в музее генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на улице Белогорща во Львове. Раненых и погибших нет, однако здание полностью разрушено.

Также мы рассказывали, что во Львове представили результаты всеукраинского архитектурного конкурса на проект восстановления музея генерала Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.