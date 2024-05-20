У Львові дозволили відновлювати музей Романа Шухевича

У Львові дозволили відновлювати музей Шухевича
Депутати на комісії з архітектури затвердили надання дозволу КЗ Львівської обласної ради "Львівський історичний музей" на розроблення проєкту землеустрою для отримання земельної ділянки на вулиці Білогорщі, 76-А. Це територія меморіального музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, який був знищений внаслідок удару безпілотника Росії.
Про це повідомив Інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.
Відновлення музею Шухевича у Львові
Ухвала дасть можливість розпочати виконання підготовчих, будівельних, ремонтно-реставраційних робіт та виконання інших дій, пов’язаних з будівлею музею Шухевича.
Також учасники комісії розглянули містобудівний моніторинг детального плану територій у районі вулиць Академіка Колесси, Грабовського та Коперника. Департамент архітектури ЛМР підготував його на вимогу депутатів. У документі представлена аналітика щодо кількості соціальної, освітньої та медичної інфраструктури в цьому кварталі.
"Уже кілька місяців ми вимагали від департаменту архітектури містобудівний моніторинг при розгляді детальних планів. Нарешті нам його подали, це інформація щодо вільних місць в садочках, лікарнях, школах, і як нова забудова буде впливати на цю інфраструктуру. Це надзвичайно позитивна річ і ми сьогодні прийняли рішення про подальший розгляд детального плану. Позаяк тепер об’єктивно і зважено можемо приймати рішення і розуміємо, що нове будівництво має право з огляду на наявність там потенційно вільних місць в соціальній інфраструктурі", — зазначив заступник голови комісії Юрій Мартинюк.
Також депутати видали протокольне доручення департаменту архітектури, щоб при підготовці проєктів ухвал, які стосуються внесення змін до детальних планів територій або розробки детального плану території, надавати висновок у вигляді містобудівного моніторингу.
Нагадаємо, голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький заявив, що відкриття аеропорту у Львові може сприяти безпеці повітряного простору над Україною. Він висловив сподівання, що це відкриє великі можливості для іноземних інвесторів та туристів відвідати Україну.
Також у Львові почали обробляти парки від кліщів. Усі зелені зони міста будуть оприскувати інсектоакарацидним засобом "Ципертрин".
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