У Львові дозволили відновлювати музей Романа Шухевича

Комісія архітектури Львова. Фото: lvivrada.gov.ua

Депутати на комісії з архітектури затвердили надання дозволу КЗ Львівської обласної ради "Львівський історичний музей" на розроблення проєкту землеустрою для отримання земельної ділянки на вулиці Білогорщі, 76-А. Це територія меморіального музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, який був знищений внаслідок удару безпілотника Росії.

Про це повідомив Інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

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Ухвала дасть можливість розпочати виконання підготовчих, будівельних, ремонтно-реставраційних робіт та виконання інших дій, пов’язаних з будівлею музею Шухевича.

Музей після обстрілу РФ. Фото: Максим Козицький

Також учасники комісії розглянули містобудівний моніторинг детального плану територій у районі вулиць Академіка Колесси, Грабовського та Коперника. Департамент архітектури ЛМР підготував його на вимогу депутатів. У документі представлена аналітика щодо кількості соціальної, освітньої та медичної інфраструктури в цьому кварталі.

"Уже кілька місяців ми вимагали від департаменту архітектури містобудівний моніторинг при розгляді детальних планів. Нарешті нам його подали, це інформація щодо вільних місць в садочках, лікарнях, школах, і як нова забудова буде впливати на цю інфраструктуру. Це надзвичайно позитивна річ і ми сьогодні прийняли рішення про подальший розгляд детального плану. Позаяк тепер об’єктивно і зважено можемо приймати рішення і розуміємо, що нове будівництво має право з огляду на наявність там потенційно вільних місць в соціальній інфраструктурі", — зазначив заступник голови комісії Юрій Мартинюк.

Музей до обстрілу. Фото: Wikipedia

Також депутати видали протокольне доручення департаменту архітектури, щоб при підготовці проєктів ухвал, які стосуються внесення змін до детальних планів територій або розробки детального плану території, надавати висновок у вигляді містобудівного моніторингу.

Нагадаємо, голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький заявив, що відкриття аеропорту у Львові може сприяти безпеці повітряного простору над Україною. Він висловив сподівання, що це відкриє великі можливості для іноземних інвесторів та туристів відвідати Україну.

Також у Львові почали обробляти парки від кліщів. Усі зелені зони міста будуть оприскувати інсектоакарацидним засобом "Ципертрин".