Во Львове разрешили восстанавливать музей Романа Шухевича

Комиссия архитектуры Львова. Фото: lvivrada.gov.ua

Депутаты на комиссии по архитектуре утвердили предоставление разрешения КЗ Львовского областного совета "Львовский исторический музей" на разработку проекта землеустройства для получения земельного участка по улице Белогорщи, 76-А. Это территория мемориального музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, уничтоженного в результате удара беспилотника России.

Об этом сообщил Информационный портал депутатов Львовского городского совета.

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Постановление даст возможность начать выполнение подготовительных, строительных, ремонтно-реставрационных работ и выполнения других действий, связанных со зданием музея Шухевича.

Музей после обстрела РФ. Фото: Максим Козицкий

Также участники комиссии рассмотрели градостроительный мониторинг детального плана территорий в районе улиц Академика Колессы, Грабовского и Коперника. Департамент архитектуры ЛГС подготовил его по требованию депутатов. В документе представлена аналитика по количеству социальной, образовательной и медицинской инфраструктуры в этом квартале.

"Уже несколько месяцев мы требовали от департамента архитектуры градостроительный мониторинг при рассмотрении детальных планов. Наконец нам его подали, это информация о свободных местах в садиках, больницах, школах, и как новая застройка будет влиять на эту инфраструктуру. Это очень позитивная вещь и мы сегодня приняли решение о дальнейшем рассмотрении детального плана. Так как теперь объективно и взвешенно можем принимать решения и понимаем, что новое строительство имеет право учитывая наличие там потенциально свободных мест в социальной инфраструктуре", — отметил заместитель председателя комиссии Юрий Мартынюк.

Музей до обстрела. Фото: Wikipedia

Также депутаты выдали протокольное поручение департаменту архитектуры, чтобы при подготовке проектов постановлений, касающихся внесения изменений в детальные планы территорий или разработки детального плана территории, предоставлять заключение в виде градостроительного мониторинга.

Напомним, глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий заявил, что открытие аэропорта во Львове может способствовать безопасности воздушного пространства над Украиной. Он выразил надежду, что это откроет большие возможности для иностранных инвесторов и туристов посетить Украину.

Также во Львове начали обрабатывать парки от клещей. Все зеленые зоны города будут опрыскиваться инсектоакарацидным средством "Ципертрин".