Які парки у Львові обробили від кліщів

Обробка парку від кліщів. Фото ілюстративне: "Вечірній Київ"

У Львові з понеділка, 13 травня, почнуть оброблять парки від кліщів. Усі зелені зони міста будуть оприскувати інсектоакарацидним засобом "Ципертрин".

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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У Львівській громаді проводять акарацидну обробку, тобто обробку отрутохімікатами для знищення кліщів, щороку у цій порі. Головна мета — не допустити виплід кліщів та мінімізувати ризик укусів мешканців.

"Обробку проводитимуть із дотриманням усіх вимог техніки безпеки та за сприятливих погодних умовах (в суху погоду, при температурі повітря не менше + 10°С). Оброблятимуть ділянки біля дитячих майданчиків, доріжок, зон відпочинку тощо", — кажуть у міськраді.

Обробка триватиме з 13 до 17 травня. Мешканців закликають утриматися від відвідування парківу в цей період.

Графік обробки парків від кліщів

13 травня

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода";

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Снопківський";

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий замок";

Регіональний ландшафтний парк "Знесіння".

14 травня

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк";

Пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення — Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького;

Парк "Архангела Михаїла на вул. Стрийській";

Парк "Піскові озера";

Парк "Горіховий Гай";

Парк "Бондарівка".

15 травня

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення "Лісопарк "Погулянка";

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Личаківський", у тому числі меморіальний комплекс "Пагорб Слави";

Зелена зона "Майорівка";

Вайнберг-Парк.

16 травня

Парк "Скнилівський";

Парк "Левандівський";

Парк ім.І.Виговського;

Парк "Озеро Левандівське";

Ландшафтний заказник місцевого значення "Торфовище Білогорща";

Парк "На вул. Роксоляни";

Парк "Кольонія";

Лісопарк "Білогорща";

Лісовий заказник місцевого значення "Лісопарк "Рудно".

17 травня

Парк "700 - річчя Львова";

Парк "На Валах";

Сквер на вулиці М.Кривоноса;

Парк "Замарстинівський";

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. І. Франка;

Геологічна пам’ятка природи місцевого значення парк "Кортумова гора";

Парк "Під Голоском";

Парк обмежений вул. Лінкольна — вул. Липинського;

Парк Святого Івана Павла ІІ Папи Римського;

Парк "Імені Богдана Хмельницького в Брюховичах".

Нагадаємо, 12 травня у Львові відбувся марафон на підтримку українських військових.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині стрімко зросла кількість хворих на кашлюк.