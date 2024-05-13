Які парки у Львові обробили від кліщів

Парки Львова оброблятимуть від кліщів — графік робіт
У Львові з понеділка, 13 травня, почнуть оброблять парки від кліщів. Усі зелені зони міста будуть оприскувати інсектоакарацидним засобом "Ципертрин".
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Жителів Львова закликають не гуляти у парках 13-17 травня
У Львівській громаді проводять акарацидну обробку, тобто обробку отрутохімікатами для знищення кліщів, щороку у цій порі. Головна мета — не допустити виплід кліщів та мінімізувати ризик укусів мешканців.
"Обробку проводитимуть із дотриманням усіх вимог техніки безпеки та за сприятливих погодних умовах (в суху погоду, при температурі повітря не менше + 10°С). Оброблятимуть ділянки біля дитячих майданчиків, доріжок, зон відпочинку тощо", — кажуть у міськраді.
Обробка триватиме з 13 до 17 травня. Мешканців закликають утриматися від відвідування парківу в цей період.
Графік обробки парків від кліщів
13 травня
- Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода";
- Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Снопківський";
- Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий замок";
- Регіональний ландшафтний парк "Знесіння".
14 травня
- Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк";
- Пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення — Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького;
- Парк "Архангела Михаїла на вул. Стрийській";
- Парк "Піскові озера";
- Парк "Горіховий Гай";
- Парк "Бондарівка".
15 травня
- Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення "Лісопарк "Погулянка";
- Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Личаківський", у тому числі меморіальний комплекс "Пагорб Слави";
- Зелена зона "Майорівка";
- Вайнберг-Парк.
16 травня
- Парк "Скнилівський";
- Парк "Левандівський";
- Парк ім.І.Виговського;
- Парк "Озеро Левандівське";
- Ландшафтний заказник місцевого значення "Торфовище Білогорща";
- Парк "На вул. Роксоляни";
- Парк "Кольонія";
- Лісопарк "Білогорща";
- Лісовий заказник місцевого значення "Лісопарк "Рудно".
17 травня
- Парк "700 - річчя Львова";
- Парк "На Валах";
- Сквер на вулиці М.Кривоноса;
- Парк "Замарстинівський";
- Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. І. Франка;
- Геологічна пам’ятка природи місцевого значення парк "Кортумова гора";
- Парк "Під Голоском";
- Парк обмежений вул. Лінкольна — вул. Липинського;
- Парк Святого Івана Павла ІІ Папи Римського;
- Парк "Імені Богдана Хмельницького в Брюховичах".
Нагадаємо, 12 травня у Львові відбувся марафон на підтримку українських військових.
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