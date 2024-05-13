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Парки Львова оброблятимуть від кліщів — графік робіт

13 травня 2024 00:46
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які парки у Львові обробили від кліщів
Обробка парку від кліщів. Фото ілюстративне: "Вечірній Київ"
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Львові з понеділка, 13 травня, почнуть оброблять парки від кліщів. Усі зелені зони міста будуть оприскувати інсектоакарацидним засобом "Ципертрин".

Про це повідомили у Львівській міській раді

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У Львівській громаді проводять акарацидну обробку, тобто обробку отрутохімікатами для знищення кліщів, щороку у цій порі. Головна мета — не допустити виплід кліщів та мінімізувати ризик укусів мешканців. 

"Обробку проводитимуть із дотриманням усіх вимог техніки безпеки та за сприятливих погодних умовах (в суху погоду, при температурі повітря не менше + 10°С). Оброблятимуть ділянки біля дитячих майданчиків, доріжок, зон відпочинку тощо", — кажуть у міськраді. 

Обробка триватиме з 13 до 17 травня. Мешканців закликають утриматися від відвідування парківу в цей період.

Графік обробки парків від кліщів

13 травня

  • Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода";
  • Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Снопківський";
  • Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий замок";
  • Регіональний ландшафтний парк "Знесіння".

14 травня

  • Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк";
  • Пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення — Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького;
  • Парк "Архангела Михаїла на вул. Стрийській";
  • Парк "Піскові озера";
  • Парк "Горіховий Гай";
  • Парк "Бондарівка".

15 травня

  • Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення "Лісопарк "Погулянка";
  • Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Личаківський", у тому числі меморіальний комплекс "Пагорб Слави";
  • Зелена зона "Майорівка";
  • Вайнберг-Парк.

16 травня

  • Парк "Скнилівський";
  • Парк "Левандівський";
  • Парк ім.І.Виговського;
  • Парк "Озеро Левандівське";
  • Ландшафтний заказник місцевого значення "Торфовище Білогорща";
  • Парк "На вул. Роксоляни";
  • Парк "Кольонія";
  • Лісопарк "Білогорща";
  • Лісовий заказник місцевого значення "Лісопарк "Рудно".

17 травня

  • Парк "700 - річчя Львова";
  • Парк "На Валах";
  • Сквер на вулиці М.Кривоноса;
  • Парк "Замарстинівський";
  • Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. І. Франка;
  • Геологічна пам’ятка природи місцевого значення парк "Кортумова гора";
  • Парк "Під Голоском";
  • Парк обмежений вул. Лінкольна — вул. Липинського;
  • Парк Святого Івана Павла ІІ Папи Римського;
  • Парк "Імені Богдана Хмельницького в Брюховичах".

Нагадаємо, 12 травня у Львові відбувся марафон на підтримку українських військових.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині стрімко зросла кількість хворих на кашлюк.

Львів
парки
кліщі

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