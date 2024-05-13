Какие парки во Львове обработали от клещей

Парки Львова будут обрабатывать от клещей — график работ
Во Львове с понедельника, 13 мая, начнут обрабатывать парки от клещей. Все зеленые зоны города будут опрыскиваться инсектоакарацидным средством "Ципертрин".
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Жителей Львова призывают не гулять в парках 13-17 мая
Во Львове проводят акарацидную обработку, то есть обработку ядохимикатами для уничтожения клещей, ежегодно. Главная цель — не допустить выплод клещей и минимизировать риск укусов жителей.
"Обработку будут проводить с соблюдением всех требований техники безопасности и при благоприятных погодных условиях (в сухую погоду, при температуре воздуха не менее +10 °С). Будут обрабатывать участки возле детских площадок, дорожек, зон отдыха и т.д.", — говорят в горсовете.
Обработка продлится с 13 по 17 мая. Жителей призывают воздержаться от посещения парка в этот период.
График обработки парков от клещей
13 мая
- Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Железная Вода";
- Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Снопковский";
- Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Высокий замок";
- Региональный ландшафтный парк "Вознесение".
14 мая
- Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Стрийский парк";
- Достопримечательность садово-паркового искусства местного значения — Львовский центральный парк культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого;
- Парк "Архангела Михаила на ул. Стрыйской";
- Парк "Песковые озера";
- Парк "Ореховая Роща";
- Парк "Бондаревка".
15 мая
- Ботаническая памятка природы местного значения "Лесопарк "Погулянка";
- Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Лычаковский", в том числе мемориальный комплекс "Холм Славы";
- Зеленая зона "Майоровка";
- Вайнберг Парк.
16 мая
- Парк "Скниловский";
- Парк "Левандовский";
- Парк им.И.Выговского;
- Парк "Озеро Левандовское";
- Ландшафтный заказник местного значения "Торфищее Белогорща";
- Парк "На ул. Роксоляны";
- Парк "Кольония";
- Лесопарк "Белогорша";
- Лесной заказник местного значения "Лесопарк "Рудно".
17 мая
- Парк "700-летие Львова";
- Парк "На Валах";
- Сквер по улице М.Кривоноса;
- Парк "Замарстиновский";
- Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения им. И. Франко;
- Геологический памятник природы местного значения парк "Кортумова гора";
- Парк "Под Голоском";
- Парк ограниченный ул. Линкольна — ул. Липинского;
- Парк Святого Иоанна Павла II Папы Римского;
- Парк "Имени Богдана Хмельницкого в Брюховичах".
Напомним, 12 мая во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных.
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