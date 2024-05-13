Какие парки во Львове обработали от клещей

Обработка парка от клещей. Фото иллюстративное: "Вечерний Киев"

Во Львове с понедельника, 13 мая, начнут обрабатывать парки от клещей. Все зеленые зоны города будут опрыскиваться инсектоакарацидным средством "Ципертрин".

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Во Львове проводят акарацидную обработку, то есть обработку ядохимикатами для уничтожения клещей, ежегодно. Главная цель — не допустить выплод клещей и минимизировать риск укусов жителей.

"Обработку будут проводить с соблюдением всех требований техники безопасности и при благоприятных погодных условиях (в сухую погоду, при температуре воздуха не менее +10 °С). Будут обрабатывать участки возле детских площадок, дорожек, зон отдыха и т.д.", — говорят в горсовете.

Обработка продлится с 13 по 17 мая. Жителей призывают воздержаться от посещения парка в этот период.

График обработки парков от клещей

13 мая

Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Железная Вода";

Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Снопковский";

Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Высокий замок";

Региональный ландшафтный парк "Вознесение".

14 мая

Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Стрийский парк";

Достопримечательность садово-паркового искусства местного значения — Львовский центральный парк культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого;

Парк "Архангела Михаила на ул. Стрыйской";

Парк "Песковые озера";

Парк "Ореховая Роща";

Парк "Бондаревка".

15 мая

Ботаническая памятка природы местного значения "Лесопарк "Погулянка";

Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Лычаковский", в том числе мемориальный комплекс "Холм Славы";

Зеленая зона "Майоровка";

Вайнберг Парк.

16 мая

Парк "Скниловский";

Парк "Левандовский";

Парк им.И.Выговского;

Парк "Озеро Левандовское";

Ландшафтный заказник местного значения "Торфищее Белогорща";

Парк "На ул. Роксоляны";

Парк "Кольония";

Лесопарк "Белогорша";

Лесной заказник местного значения "Лесопарк "Рудно".

17 мая

Парк "700-летие Львова";

Парк "На Валах";

Сквер по улице М.Кривоноса;

Парк "Замарстиновский";

Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения им. И. Франко;

Геологический памятник природы местного значения парк "Кортумова гора";

Парк "Под Голоском";

Парк ограниченный ул. Линкольна — ул. Липинского;

Парк Святого Иоанна Павла II Папы Римского;

Парк "Имени Богдана Хмельницкого в Брюховичах".

Напомним, 12 мая во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных.

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