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Парки Львова будут обрабатывать от клещей — график работ

13 мая 2024 00:46
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие парки во Львове обработали от клещей
Обработка парка от клещей. Фото иллюстративное: "Вечерний Киев"
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Во Львове с понедельника, 13 мая, начнут обрабатывать парки от клещей. Все зеленые зоны города будут опрыскиваться инсектоакарацидным средством "Ципертрин".

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Во Львове проводят акарацидную обработку, то есть обработку ядохимикатами для уничтожения клещей, ежегодно. Главная цель — не допустить выплод клещей и минимизировать риск укусов жителей.

"Обработку будут проводить с соблюдением всех требований техники безопасности и при благоприятных погодных условиях (в сухую погоду, при температуре воздуха не менее +10 °С). Будут обрабатывать участки возле детских площадок, дорожек, зон отдыха и т.д.", — говорят в горсовете.

Обработка продлится с 13 по 17 мая. Жителей призывают воздержаться от посещения парка в этот период.

График обработки парков от клещей

13 мая

  • Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Железная Вода";
  • Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Снопковский";
  • Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Высокий замок";
  • Региональный ландшафтный парк "Вознесение".

14 мая

  • Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Стрийский парк";
  • Достопримечательность садово-паркового искусства местного значения — Львовский центральный парк культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого;
  • Парк "Архангела Михаила на ул. Стрыйской";
  • Парк "Песковые озера";
  • Парк "Ореховая Роща";
  • Парк "Бондаревка".

15 мая

  • Ботаническая памятка природы местного значения "Лесопарк "Погулянка";
  • Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения "Лычаковский", в том числе мемориальный комплекс "Холм Славы";
  • Зеленая зона "Майоровка";
  • Вайнберг Парк.

16 мая

  • Парк "Скниловский";
  • Парк "Левандовский";
  • Парк им.И.Выговского;
  • Парк "Озеро Левандовское";
  • Ландшафтный заказник местного значения "Торфищее Белогорща";
  • Парк "На ул. Роксоляны";
  • Парк "Кольония";
  • Лесопарк "Белогорша";
  • Лесной заказник местного значения "Лесопарк "Рудно".

17 мая

  • Парк "700-летие Львова";
  • Парк "На Валах";
  • Сквер по улице М.Кривоноса;
  • Парк "Замарстиновский";
  • Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения им. И. Франко;
  • Геологический памятник природы местного значения парк "Кортумова гора";
  • Парк "Под Голоском";
  • Парк ограниченный ул. Линкольна — ул. Липинского;
  • Парк Святого Иоанна Павла II Папы Римского;
  • Парк "Имени Богдана Хмельницкого в Брюховичах".

Напомним, 12 мая во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине стремительно возросло количество больных коклюшем.

Львов
парки
клещи

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