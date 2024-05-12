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У Львові відкрили дві виставки вишиванок — як відвідати експозицію

12 травня 2024 20:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львові відкрили дві виставки вишиванок — як відвідати експозицію
Виставка у Львові. Фото: ЛОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові в суботу, 11 травня, у Пороховій вежі відкрили дві виставки. Обидві вони стосуються українських вишиванок.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

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Виставки у Пороховій Вежі

Перша виставка — "Вишивана Україна", про регіональні особливості автентичної вишивки. У ній є вишиванки всіх регіонів України разом з автономною республікою Крим.

Друга виставка має назву "Скриня" — переосмислення особистого спадку засновниці приватного музею вишиванок SVARGA Наталі Яриш та традиційної спадщини українців.

Експозиція налічує 12 старовинних взірців сорочок-буденок, адаптованих до сорочок сучасного крою та повсякденного носіння. Подію присвятили до Дня вишиванки 16 травня.

"Усі вишиванки різні, але для мене вони однаково теплі, однаково рідні, однаково добрі, однаково сильні, однаково сміливі. Напевно, це і є характеристика українського народу", — прокоментував відкриття голова ОВА Максим Козицький.

Директорка департаменту з питань культури, національностей та релігій Ірина Гаврилюк відзначила унікальність виставки, яка присвячена різноманітним вишиванкам з різних куточків нашої країни.

"У ситуації війни особливо важливо активно просувати та підтримувати наші культурні традиції та символи", — додала вона.

Відомо, що експозиція триватиме до 26 травня. Вхід вільний.

Нагадаємо, 11 травня у Львові відбувся конкурс краси "Міс Львів 2024". За титул загалом змагалися 13 дівчат, а місцем проведення заходу був art-зал комплексу Emily Resort.

Також ми писали, що у Києві до Дня вишиванки ТРЦ Gulliver разом з українським брендом SVARGA та громадською організацією "Землячки" ініціювали благодійну фотовиставку "Вишивана Україна".

Львів
виставки
культура
вишиванка
День вишиванки

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