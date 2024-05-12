Во Львове открыли две выставки вышиванок — как посетить экспозицию

Выставка во Львове. Фото: ЛОВА

Во Львове в субботу, 11 мая, в Пороховой башне отрыли две выставки. Обе они касаются украинских вышиванок.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВА.

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Первая выставка — "Вишивана Україна" о региональных особенностях аутентичной вышивки. В ней есть вышиванки всех регионов Украины вместе с автономной республикой Крым.

Вторая выставка называется "Скриня" — переосмысление личного наследия основательницы частного музея вышиванок SVARGA Наталии Ярыш и традиционного наследия украинцев.

Экспозиция насчитывает 12 старинных образцов обыденных рубашек, адаптированных к рубашкам современного кроя и повседневной носки. Событие посвятили Дню вышиванки 16 мая.

"Все вышиванки разные, но для меня они одинаково теплые, одинаково родные, одинаково добрые, одинаково сильные, одинаково смелые. Наверное, это и есть характеристика украинского народа", — прокомментировал открытие глава ОВА Максим Козицкий.

Директор департамента по вопросам культуры, национальностей и религий Ирина Гаврилюк отметила уникальность выставки, посвященной разнообразным вышиванкам из разных уголков нашей страны.

"В ситуации войны особенно важно активно продвигать и поддерживать наши культурные традиции и символы", — добавила она.

Известно, что экспозиция продлится до 26 мая. Вход свободный.

Напомним, 11 мая во Львове состоялся конкурс красоты "Мисс Львов 2024". За титул всего соревновались 13 девушек, а местом проведения мероприятия был art-зал комплекса Emily Resort.

Также мы писали, что в Киеве ко Дню вышиванки ТРЦ Gulliver вместе с украинским брендом SVARGA и общественной организацией "Землячки" инициировали благотворительную фотовыставку "Вишивана Украина".