У Львові пройшла акція на підтримку полонених "азовців"

У Львові пройшла акція на підтримку полонених бійців полку Азов
У Львові у суботу, 18 травня, пройшла акція на підтримку полонених бійців полку "Азов". Активісти закликали не мовчати про тих, хто два роки в неволі.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
Акція на підтримку полонених у Львові
У коментарі Новини.LIVE сестра полоненого захисника Аліса розповіла, що востаннє спілкувалася з братом, коли він виходив із "Азовсталі". Від інших жінок та звільнених полонених вона знає, що він живий.
Мама полоненого "азовця" Наталя каже, що востаннє спілкувалася із сином теж два роки тому. Вона каже, що найбільше прагне почути його голос і три слова:
"Мамо, я живий".
Також батько полоненого захисника Олександр розповів, що його син в російській неволі вже два роки. Він зазначив, що увесь цей час не має від нього жодної звістки. Лише побратими, яких звільнили рік тому, повідомили, що були з ним в одній камері.
"Я нічого про нього не знаю, крім того, що він в полоні. Для мене головне, щоб він повернувся додому", — додав Олександр.
Нагадаємо, 12 травня у Києві громадяни вчергове вийшли на акцію #FreeAzov, аби підтримати українських військовополонених бійців полку "Азов". Воїни вже понад два роки перебувають в неволі російських окупантів.
Також 28 квітня у Львові пройшла акція на підтримку полонених. У центрі міста зібралися сотні людей.
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