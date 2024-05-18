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У Львові пройшла акція на підтримку полонених бійців полку Азов

18 травня 2024 21:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові пройшла акція на підтримку полонених "азовців"
Акція на підтримку полонених бійців "Азову" у Львові. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові у суботу, 18 травня, пройшла акція на підтримку полонених бійців полку "Азов". Активісти закликали  не мовчати про тих, хто два роки в неволі.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Акція на підтримку полонених у Львові

У коментарі Новини.LIVE сестра полоненого захисника Аліса розповіла, що востаннє спілкувалася з братом, коли він виходив із "Азовсталі". Від інших жінок та звільнених полонених вона знає, що він живий. 

Акція на підтримку полонених бійців "Азову" у Львові
Акція на підтримку полонених бійців "Азову" у Львові. Фото: Новини.LIVE
Акція FreeAzov у Львові
Акція на підтримку полонених бійців "Азову" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Мама полоненого "азовця" Наталя каже, що востаннє спілкувалася із сином теж два роки тому. Вона каже, що найбільше прагне почути його голос і три слова:

"Мамо, я живий".

Акція на підтримку полонених "азовців" у Львові
Акція на підтримку полонених бійців "Азову" у Львові. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку "азовців", які перебувають в полоні
Акція на підтримку полонених бійців "Азову" у Львові. Фото: Новини.LIVE

Також батько полоненого захисника Олександр розповів, що його син в російській неволі вже два роки. Він зазначив, що увесь цей час не має від нього жодної звістки. Лише побратими, яких звільнили рік тому, повідомили, що були з ним в одній камері.

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Відео з Олександром. Фото: скриншот

"Я нічого про нього не знаю, крім того, що він в полоні. Для мене головне, щоб він повернувся додому", — додав Олександр.

Нагадаємо, 12 травня у Києві громадяни вчергове вийшли на акцію #FreeAzov, аби підтримати українських військовополонених бійців полку "Азов". Воїни вже понад два роки перебувають в неволі російських окупантів.

Також 28 квітня у Львові пройшла акція на підтримку полонених. У центрі міста зібралися сотні людей.

війна
Львів
акція
військові
полонені
полк "Азов"

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