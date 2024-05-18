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Во Львове прошла акция в поддержку пленных бойцов полка Азов

18 мая 2024 21:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове прошла акция в поддержку пленных "азовцев"
Акция в поддержку пленных бойцов "Азова" во Львове. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове в субботу, 18 мая, прошла акция в поддержку пленных бойцов полка "Азов". Активисты призвали не молчать о тех, кто два года находится в неволе.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в поддержку пленных во Львове

В комментарии Новини.LIVE сестра пленного защитника Алиса рассказала, что последний раз общалась с братом, когда он выходил из "Азовстали". От других женщин и освобожденных пленных она знает, что он жив. 

Акция в поддержку пленных бойцов "Азова" во Львове
Акция в поддержку пленных бойцов "Азова" во Львове. Фото: Новини.LIVE
Акция FreeAzov во Львове
Акция в поддержку пленных бойцов "Азова" во Львове. Фото: Новини.LIVE

Мама пленного "азовца" Наталья говорит, что последний раз общалась с сыном тоже два года назад. Она говорит, что больше всего стремится услышать его голос и три слова:

"Мама, я живой".

Акция в поддержку пленных "азовцев" во Львове
Акция в поддержку пленных бойцов "Азова" во Львове. Фото: Новини.LIVE
Акция в поддержку "азовцев", находящихся в плену
Акция в поддержку пленных бойцов "Азова" во Львове. Фото: Новини.LIVE

Также отец пленного защитника Александр рассказал, что его сын в российской неволе уже два года. Он отметил, что все это время не имеет от него никаких известий. Только побратимы, которых освободили год назад, сообщили, что были с ним в одной камере.

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Видео с Александром. Фото: скриншот

"Я ничего о нем не знаю, кроме того, что он в плену. Для меня главное, чтобы он вернулся домой", — добавил Александр.

Напомним, 12 мая в Киеве граждане в очередной раз вышли на акцию #FreeAzov, чтобы поддержать украинских военнопленных бойцов полка "Азов". Воины уже более двух лет находятся в неволе российских оккупантов.

Также 28 апреля во Львове прошла акция в поддержку пленных. В центре города собрались сотни человек.

война
Львов
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военные
пленные
полк "Азов"

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