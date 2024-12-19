Горсовет Львова проверил пандус в доме — Садовый сообщил детали

Скандал с пандусом — Садовый сообщил результат проверки
Во Львове между жителями одного из домов возник скандал из-за установки пандуса возле входа. В четверг, 19 декабря, уполномоченная по вопросам доступности городского совета Ирина Маруняк совершила рабочий визит на место.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.
Установка пандуса в доме
Так, Маруняк осмотрела территорию, пообщалась с жителями и ветераном Сергеем. По результатам проверки, требования доступности соблюдены — пандус отвечает техническим стандартам и создаст комфортную среду для всех жителей дома.
"Если кому-то не нравится пандус, его размер или наличие, рекомендую сесть в кресло колесное и проехаться по тем пандусам, которые вы считаете нормальными для себя", — отметил Садовый.
Он добавил, что на этом конфликт должен быть исчерпан и подчеркнул, что Львов должен быть доступным и дружественным для каждого.
Напомним, между жителями одного из домов во Львове произошло недоразумение из-за установления пандуса для свободного передвижения ветерана войны.
Ранее мы писали, что во Львове подписали меморандум о возобновлении Музея Романа Шухевича на Белогорще, который был уничтожен в результате российского удара.
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