Горсовет Львова проверил пандус в доме — Садовый сообщил детали

Проверка пандуса. Фото: Telegram/Андрей Садовый

Во Львове между жителями одного из домов возник скандал из-за установки пандуса возле входа. В четверг, 19 декабря, уполномоченная по вопросам доступности городского совета Ирина Маруняк совершила рабочий визит на место.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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Установка пандуса в доме

Так, Маруняк осмотрела территорию, пообщалась с жителями и ветераном Сергеем. По результатам проверки, требования доступности соблюдены — пандус отвечает техническим стандартам и создаст комфортную среду для всех жителей дома.

Пандус. Фото: Telegram/Андрей Садовый

Представитель горсовета и жители дома. Фото: Telegram/Андрей Садовый

"Если кому-то не нравится пандус, его размер или наличие, рекомендую сесть в кресло колесное и проехаться по тем пандусам, которые вы считаете нормальными для себя", — отметил Садовый.

Жители дома. Фото: Telegram/Андрей Садовый

Он добавил, что на этом конфликт должен быть исчерпан и подчеркнул, что Львов должен быть доступным и дружественным для каждого.

Скриншот поста Садового

Напомним, между жителями одного из домов во Львове произошло недоразумение из-за установления пандуса для свободного передвижения ветерана войны.

Ранее мы писали, что во Львове подписали меморандум о возобновлении Музея Романа Шухевича на Белогорще, который был уничтожен в результате российского удара.