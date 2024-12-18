Садовий і Терехов підписали угоду про співпрацю Львова та Харкова

Ігор Терехов та Андрій Садовий. Фото: Львівська міська рада

Мер Львова Андрій Садовий та мер Харкова Ігор Терехов офіційно підписали угоду про співпрацю. Метою об'єднання є спільна робота над залученням міжнародної підтримки для відновлення та розвитку українських громад, зокрема Харкова.

Про це повідомив Андрій Садовий на своїй офіційній сторінці у Telegram.

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Повідомлення Андрія Садового. Фото: скриншот

Угода передбачає участь у європейських програмах, адже Україна, як кандидат на вступ до ЄС, прагне максимально використати свій потенціал для залучення міжнародних ресурсів.

Мери міст наголосили, що співпраця спрямована не лише на відновлення громад, а й на створення перспектив для майбутнього.

Нагадаємо, нещодавно у Садового сповістили про перекриття однієї з вулиць у Львові.

Також у Львові розпочали реставрацію зруйнованого Росією музею.