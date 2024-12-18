Садовый и Терехов подписали соглашение о сотрудничестве Львова и Харькова

Садовый подписал соглашение с Тереховым — Львов поможет Харькову
Мэр Львова Андрей Садовый и мэр Харькова Игорь Терехов официально подписали соглашение о сотрудничестве. Целью объединения является совместная работа по привлечению международной поддержки для восстановления и развития украинских громад, в частности Харькова.
Об этом сообщил Андрей Садовый на своей официальной странице в Telegram.
Львов и Харьков подписали взаимное соглашение
Соглашение предусматривает участие в европейских программах, ведь Украина как кандидат на вступление в ЕС стремится максимально использовать свой потенциал для привлечения международных ресурсов.
Мэры городов подчеркнули, что сотрудничество направлено не только на восстановление громад, но и на создание перспектив для будущего.
Напомним, недавно у Садового известили о перекрытии одной из улиц во Львове.
Также во Львове приступили к реставрации разрушенного Россией музея.
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