Садовый и Терехов подписали соглашение о сотрудничестве Львова и Харькова

Игорь Терехов и Андрей Садовый. Фото: Львовский городской совет

Мэр Львова Андрей Садовый и мэр Харькова Игорь Терехов официально подписали соглашение о сотрудничестве. Целью объединения является совместная работа по привлечению международной поддержки для восстановления и развития украинских громад, в частности Харькова.

Об этом сообщил Андрей Садовый на своей официальной странице в Telegram.

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Сообщение Андрея Садового. Фото: скриншот

Соглашение предусматривает участие в европейских программах, ведь Украина как кандидат на вступление в ЕС стремится максимально использовать свой потенциал для привлечения международных ресурсов.

Мэры городов подчеркнули, что сотрудничество направлено не только на восстановление громад, но и на создание перспектив для будущего.

Напомним, недавно у Садового известили о перекрытии одной из улиц во Львове.

Также во Львове приступили к реставрации разрушенного Россией музея.