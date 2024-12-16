Перекриття вулиці у Львові 16 грудня - розпочато ремонтні роботи

Перекрита вулиця у Львові, Фото: Львівводоканал

У Львові сьогодні, 16 грудня, перекрили проїзд по вулиці Мучній. Транспорт не зможе рухатись цією ділянкою до 25 грудня.

Про це повідомляє у понеділок, 16 грудня, Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

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Як зазначається у повідомленні, ремонтні бригади Львівводоканалу будуть проводити заміну мереж водовідведення на вулиці Мучній. Проїзд біля будинку №30 буде перекрито.

Громадський транспорт не курсуватиме до цій ділянці. Вулиця буде доступна виключно для приватного транспорту.

"Будемо облаштовувати новий колодязь на колекторі для забезпечення каналізування і під’єднання до водопостачання будинку №30. Намагатимемося виконати роботи швидше встановленого терміну", — пояснили у Львівводоканалі.

Схема вулиці. Фото: ЛМР

Усі перекриті вулиці Львова є можливість моніторити за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно до Львова скаути привезли Вифлеємський вогонь миру.

Пізніше мер Львова Андрій Садовий запалив його разом із людьми на могилах українських захисніків.