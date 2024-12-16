Перекрытие улицы во Львове 16 декабря - начаты ремонтные работы

Перекрытая улица во Львове. Фото: Львовводоканал

Во Львове сегодня, 16 декабря, перекрыли проезд по улице Мучной. Транспорт не сможет двигаться по этому участку до 25 декабря.

Об этом сообщает в понедельник, 16 декабря, Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета.

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Перекрытие улицы во Львове

Как отмечается в сообщении, ремонтные бригады Львовводоканала будут производить замену сетей водоотвода на улице Мучной. Проезд у дома №30 будет перекрыт.

Общественный транспорт не будет курсировать на этот участок. Улица будет доступна только для личного транспорта.

"Будем обустраивать новый колодец на коллекторе для обеспечения канализации и подключения к водоснабжению дома №30. Будем стараться выполнить работы быстрее установленного срока", — пояснили во Львовводоканале.

Схема улицы. Фото: ЛГС

Все перекрытые улицы Львова есть возможность мониторить по ссылке.

Напомним, недавно во Львов скауты привезли Вифлеемский огонь мира.

Позже мэр Львова Андрей Садовый зажег его вместе с людьми на могилах украинских защитников.