Маршалок Сенату Польщі Малґожата Кідава-Блонська зустрілася з Андрієм Садовим у Львові

Маршалок Сенату Польщі Малґожата Кідава-Блонська та мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

У Львові з візитом перебуває маршалок Сенату Польщі Малґожата Кідава-Блонська. Вона провела зустріч з мером Андрієм Садовим.

Про це мер Львова повідомив у Telegram у суботу, 14 грудня.

Читайте також:

Зустріч Садового з маршалком Сенату Польщі

Під час зустрічі сторони обговорили наслідки російських обстрілів Львова у вересні. Ворог пошкодив 189 будинків.

Садовий наголосив, що Польща завжди поруч, і це надзвичайно важливо.

"Нагадаю, Дональд Туск одразу після атаки заявив, що Польща допоможе Львову у відбудові. Дякуємо за підтримку та солідарність!" — додав він.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 грудня у Львові відзначили десятиріччя громадської організації "Будуємо Україну Разом".

Також у Львові ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС отримають фінансову допомогу.