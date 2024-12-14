Маршалок Сенату Польщі Малґожата Кідава-Блонська зустрілася з Андрієм Садовим у Львові

Садовий обговорив із маршалком Сенату Польщі наслідки обстрілів
У Львові з візитом перебуває маршалок Сенату Польщі Малґожата Кідава-Блонська. Вона провела зустріч з мером Андрієм Садовим.
Про це мер Львова повідомив у Telegram у суботу, 14 грудня.
Зустріч Садового з маршалком Сенату Польщі
Під час зустрічі сторони обговорили наслідки російських обстрілів Львова у вересні. Ворог пошкодив 189 будинків.
Садовий наголосив, що Польща завжди поруч, і це надзвичайно важливо.
"Нагадаю, Дональд Туск одразу після атаки заявив, що Польща допоможе Львову у відбудові. Дякуємо за підтримку та солідарність!" — додав він.
Нагадаємо, 14 грудня у Львові відзначили десятиріччя громадської організації "Будуємо Україну Разом".
Також у Львові ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС отримають фінансову допомогу.
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