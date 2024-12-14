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Садовий обговорив із маршалком Сенату Польщі наслідки обстрілів

14 грудня 2024 18:19
Аркадій Пастула - Редактор
Маршалок Сенату Польщі Малґожата Кідава-Блонська зустрілася з Андрієм Садовим у Львові
Маршалок Сенату Польщі Малґожата Кідава-Блонська та мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові з візитом перебуває маршалок Сенату Польщі Малґожата Кідава-Блонська. Вона провела зустріч з мером Андрієм Садовим.

Про це мер Львова повідомив у Telegram у суботу, 14 грудня.

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Під час зустрічі сторони обговорили наслідки російських обстрілів Львова у вересні. Ворог пошкодив 189 будинків.

Садовий наголосив, що Польща завжди поруч, і це надзвичайно важливо.

"Нагадаю, Дональд Туск одразу після атаки заявив, що Польща допоможе Львову у відбудові. Дякуємо за підтримку та солідарність!" — додав він.

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Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 грудня у Львові відзначили десятиріччя громадської організації "Будуємо Україну Разом".

Також у Львові ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС отримають фінансову допомогу.

Польща війна Львів обстріли Андрій Садовий

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