Маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская встретилась с Андреем Садовым во Львове

Маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонска и мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Во Львове с визитом находится маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская. Она провела встречу с мэром Андреем Садовым.

Об этом мэр Львова сообщил в Telegram в субботу, 14 декабря.

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Встреча Садового с маршалом Сената Польши

Во время встречи стороны обсудили последствия российских обстрелов Львова в сентябре. Враг повредил 189 домов.

Садовый подчеркнул, что Польша всегда рядом, и это чрезвычайно важно.

"Напомню, Дональд Туск сразу после атаки заявил, что Польша поможет Львову в восстановлении. Спасибо за поддержку и солидарность!" — добавил он.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, 14 декабря во Львове отметили десятилетие общественной организации "Будуємо Україну Разом".

Также во Львове ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС получат финансовую помощь.