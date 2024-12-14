Маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская встретилась с Андреем Садовым во Львове

Садовый обсудил с маршалком Сената Польши последствия обстрелов
Во Львове с визитом находится маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская. Она провела встречу с мэром Андреем Садовым.
Об этом мэр Львова сообщил в Telegram в субботу, 14 декабря.
Встреча Садового с маршалом Сената Польши
Во время встречи стороны обсудили последствия российских обстрелов Львова в сентябре. Враг повредил 189 домов.
Садовый подчеркнул, что Польша всегда рядом, и это чрезвычайно важно.
"Напомню, Дональд Туск сразу после атаки заявил, что Польша поможет Львову в восстановлении. Спасибо за поддержку и солидарность!" — добавил он.
Напомним, 14 декабря во Львове отметили десятилетие общественной организации "Будуємо Україну Разом".
Также во Львове ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС получат финансовую помощь.
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