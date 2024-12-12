У Львові ліквідаторам ЧАЕС виплатять допомогу - скільки грошей виділили

Меморіал ліквідаторам аварії на ЧАЕС у Львові. Фото: Львівська ОВА

У Львові ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції виплатять допомогу. На це виділили кошти з міського бюджету.

Про це повідомили на сайті Львівської міської ради.

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Ліквідатори аварії отримають допомогу

Згідно з повідомленням, кошти отримає 1261 учасник ліквідації наслідків цієї аварії.

"Пам’ятаємо подію, яка сколихнула весь світ – аварію на ЧАЕС. Не забуваємо вагомий внесок тих, хто героїчно ліквідовував наслідки найбільшої техногенної катастрофи 20 століття. Ми щорічно вшановуємо кожного, дякуємо та підтримуємо", — сказала керівниця управління соціального захисту Львівської мерії Тетяна Колесник.

Скільки допомоги отримають ліквідатори аварії

30 людей, які є ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС 1-ї категорії (особи з інвалідністю 1-групи) – по 5000 грн;

508 людей, які є ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС 1-ї категорії (особи з інвалідністю 2-ї та 3-ї груп) – по 1700 грн;

613 людей, які є ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС 2-ї категорії, – по 1700 грн;

110 людей, які є ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС 3-ї категорії – по 1700 грн.

Загальна сума виплат становить понад 2, 2 млн грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки грошей потрібно для життя у Львові.

Також ми повідомляли, що у Львові виділили кошти на ремонт центрального архіву. Він обійдеться міській раді у 700 тисяч гривень.