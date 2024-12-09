У Львові виділили 700 тисяч гривень на ремонт ЦДІАЛ

У Львові виділили кошти для ремонту центрального архіву
Львівська міська рада виділила 700 тис. грн на протиаварійні роботи у Центральному державному історичному архіві у місті Львові (ЦДІАЛ), якому виповнилося 240 років. Ці кошти будуть використані на проєктну документацію.
Про це розповіла директорка архіву Олеся Стефаник кореспондентці Новини.LIVE Марті Байдаці у вівторок, 9 грудень.
Протиаварійні роботи у ЦДІАЛ
Стефаник розповіла, що наразі там встановлюють тимчасові конструкції для укріплення стін і склепінь за підтримки польського інституту Polonika. Своєю чергою, 700 тис. грн спрямують на проєктну документацію.
Загальна вартість робіт становить 8,2 млн грн. Завершити реконструкцію обіцяють у 2025 році.
Що сталося з архівом
У цьому році 9 липня обвалився пошкоджений фрагмент стіни будівлі архіву. Також відбувся розрив цегляної кладки у сховищі давніх актів на першому поверсі.
Після цього у приміщенні архіву відбулося позапланове засідання виїзної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони Львівської міської ради. Внаслідок цього і було виділено вказані вище кошти.
Основні заплановані реставраційні та протиаварійні роботи:
- підсилення аварійної частини стіни із внутрішньої та зовнішньої сторін;
- реставрація розписів в місцях конструктивного втручання та перенесення розписів (трансфер);
- влаштування санаційної штукатурки на заволожених ділянках зовнішньої стіни;
- влаштування металевих тяжів в межах перекриттів (підлог) першого, другого та третього поверхів;
- реставрація східного фасаду внутрішнього дворика келій.
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