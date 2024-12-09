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У Львові виділили кошти для ремонту центрального архіву

9 грудня 2024 21:29
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Львові виділили 700 тисяч гривень на ремонт ЦДІАЛ
Співробітники ЦДІАЛ. Фото: Львівська ОВА
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Львівська міська рада виділила 700 тис. грн на протиаварійні роботи у Центральному державному історичному архіві у місті Львові (ЦДІАЛ), якому виповнилося 240 років. Ці кошти будуть використані на проєктну документацію.

Про це розповіла директорка архіву Олеся Стефаник кореспондентці Новини.LIVE Марті Байдаці у вівторок, 9 грудень.

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Стефаник розповіла, що наразі там встановлюють тимчасові конструкції для укріплення стін і склепінь за підтримки польського інституту Polonika. Своєю чергою, 700 тис. грн спрямують на проєктну документацію. 

Загальна вартість робіт становить 8,2 млн грн. Завершити реконструкцію обіцяють у 2025 році.

Що сталося з архівом

У цьому році 9 липня обвалився пошкоджений фрагмент стіни будівлі архіву. Також відбувся розрив цегляної кладки у сховищі давніх актів на першому поверсі. 

Після цього у приміщенні архіву відбулося позапланове засідання виїзної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони Львівської міської ради. Внаслідок цього і було виділено вказані вище кошти.

Основні заплановані реставраційні та протиаварійні роботи: 

  • підсилення аварійної частини стіни із внутрішньої та зовнішньої сторін;
  • реставрація розписів в місцях конструктивного втручання та перенесення розписів (трансфер); 
  • влаштування санаційної штукатурки на заволожених ділянках зовнішньої стіни; 
  • влаштування металевих тяжів в межах перекриттів (підлог) першого, другого та третього поверхів; 
  • реставрація східного фасаду внутрішнього дворика келій.
архів
Вхід до ЦДІАЛ. Фото: Новини.LIVE
ЦДІАЛ
Відвідувач ЦДІАЛ. Фото: Новини.LIVE
архівні справи
Архівні справи. Фото: Новини.LIVE
архіви
Архівні каталоги ЦДІАЛ. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що міст Патона у Києві наразі перебуває у критичному стані і будь-якої миті може впасти. Місцева влада розглядає ідею заново перебудувати цей міст, але остаточно рішення ще не ухвалено. 

У регіональному ландшафтному парку "Знесіння" у Львові облаштують доступний простір для людей з інвалідністю.

ремонт Львів гроші Україна реставрація

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