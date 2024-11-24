Парк Знесіння у Львові — там облаштують простір для людей з інвалідністю

Парк "Знесіння" у Львові. Фото: ЛМР

У регіональному ландшафтному парку "Знесіння" у Львові облаштують доступний простір для людей з інвалідністю. Там планують відремонтувати спортивний майданчик, облаштувати інклюзивну доріжку та місце для паркування, а також зробити підпірні стінки.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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За даними департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад, ідея щодо облаштування доступної інфраструктури в парку виникла ще минулого року. Спочатку планували робити лише майданчик і доріжку, потім вирішили облаштувати також паркувальний майданчик перед парком "Знесіння". А згодом доповнили проєкт підпірними стінками, які також є необхідними в цьому місці.

"Насправді вирішили об’єднати це все в комплексний проєкт і разом з цим зробити вхід у Домівку врятованих тварин. Адже природа та контакт з тваринами покращують реабілітацію поранених та сприяють їх відновленню. Відтак люди зможуть приїхати до парку, прогулятись доступною територією, позайматись на майданчику та відпочити", — розповів директор департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради Тарас Кубай.

Зазначається, що під час цих робіт планується з'єднати парк "Високий замок" через вул. Кривоноса з парком "Знесіння". Інклюзивна доріжка вестиме довкола Гори Лева, охоплюватиме спортивний майданчик для реабілітації і закінчуватиметься перед входом до Домівки врятованих тварин. Також тут буде облаштована парковка з місцями для людей з інвалідністю.

Крім того, у ЛМР повідомили, що інклюзивний спортивний майданчик облаштують на місці колись тренувального майданчика для людей на кріслах колісних. Там буде місце для гри в теніс, шахматні столи, спеціальні тренажери та лавки для відпочинку.

Роботу планують завершити в середині 2025 року. На цей проєкт закладено близько 13 млн грн.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий попередив львів'ян про зміни у русі громадського транспорту, адже 25 листопада стартують ремонтні роботи на вулиці Сяйво.

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