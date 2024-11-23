Ремонт вулиці Сяйво у Львові — обмеження руху та об'їзди

Вулиця Сяйво у Львові. Фото: Львівська міська рада

У понеділок, 25 листопада, у Львові стартують ремонтні роботи на вулиці Сяйво. Через це буде обмежено рух транспорту на ділянці від будинку №2 до №16, а також внесуть зміни в курсування деяких видів громадського транспорту. Водіям рекомендують заздалегідь планувати свої маршрути, враховуючи можливі затримки та необхідність об’їзду.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

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У міській раді попереджають, що роботи триватимуть 4 дні – до 28 листопада включно.

На час їх виконання автобусні маршрути і приватний транспорт об’їжджатимуть місце ремонту, а тролейбус №32 курсувати не буде.

У Львівській міській раді наголосили, що кардинальних змін у русі транспорту не відбудеться.

"Загалом для пасажирів громадського транспорту і водіїв приватного транспорту кардинальних змін у русі не буде. Зупинки громадського транспорту не зміняться. Міські автобусні маршрути (№ 20, 30, 34, 43, 49А), як і приватні авто, просто проїдуть ще приблизно 100 м вперед по вул. Городоцькій і тоді повернуть на вул. Сяйво", — повідомили у міській раді.

Схема руху у Львові. Фото: скриншот

Які тролейбуси не курсуватимуть у Львові з 25 листопада

Тролейбус №32 ці з 25 по 28 листопада не буде курсувати через відсутність контактної мережі для об'їзду.

Що ремонтуватимуть на вулиці Сяйво у Львові

Ремонт на вулиці Сяйво у Львові робитимуть через аварійне дорожнє полотно, яке давно не ремонтували капітально, а лише проводили ямковий ремонт.

Ця ділянка обслуговує приватний і громадський транспорт, а також забезпечує заїзд до пожежної частини. Через інтенсивний рух та особливу значущість дороги планується підсилити її основу та укласти новий асфальт.

За словами представників адміністрації, підрядник проведе фрезерування старого дорожнього покриття, виправить профіль основи із додаванням нового матеріалу та укладе двошарове асфальтне покриття. Загалом ремонт охопить ділянку площею 3 650 м².

Нагадаємо, нещодавно Львів встановив братерські відносини з іще одним європейським містом. Також ми писали про судову справу, де Львівобленерго вимагав відшкодувати у міської ради збитки.