Ремонт улицы Сяйво во Львове — ограничение движения и объезды

Улица Сяйво во Львове. Фото: Львовский городской совет

В понедельник, 25 ноября, во Львове стартуют ремонтные работы по улице Сяйво. Поэтому будет ограничено движение транспорта на участке от дома №2 до №16, а также внесут изменения в курсирование некоторых видов общественного транспорта. Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты, учитывая возможные задержки и необходимость объезда.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

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В городском совете предупреждают, что работы продлятся 4 дня – до 28 ноября включительно.

Во время их выполнения автобусные маршруты и частный транспорт будут объезжать место ремонта, а троллейбус №32 курсировать не будет.

Во Львовском городском совете подчеркнули, что кардинальных изменений в движении транспорта не произойдет.

"В целом для пассажиров общественного транспорта и водителей частного транспорта кардинальных изменений в движении не будет. Остановки общественного транспорта не изменятся. Городские автобусные маршруты (№ 20, 30, 34, 43, 49А), как и частные авто, просто проедут еще примерно 100 м вперед по ул. Городоцкой и тогда повернут на ул. Сяйво", — сообщили в городском совете.

Схема движения во Львове. Фото: скриншот

Какие троллейбусы не будут курсировать во Львове с 25 ноября

Троллейбус №32 эти с 25 по 28 ноября не будет курсировать из-за отсутствия контактной сети для объезда.

Что будут ремонтировать на улице Сяйво во Львове

Ремонт на улице Сяйво во Львове будут делать из-за аварийного дорожного полотна, которое давно не ремонтировали капитально, а только проводили ямочный ремонт.

Этот участок обслуживает частный и общественный транспорт, а также обеспечивает заезд в пожарную часть. Из-за интенсивного движения и особой значимости дороги планируется усилить ее основание и уложить новый асфальт.

По словам представителей администрации, подрядчик проведет фрезерование старого дорожного покрытия, исправит профиль основания с добавлением нового материала и уложит двухслойное асфальтное покрытие. В целом ремонт охватит участок площадью 3650 м².

Напомним, недавно Львов установил братские отношения с еще одним европейским городом. Также мы писали о судебном деле, где Львовоблэнерго требовал возместить у городского совета ущерб.