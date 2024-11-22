Міста побратими Львова — Садовий повідомив про підписання партнерства з Турином

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: пресслужба міського голови

Львів офіційно встановив побратимські відносини з італійським Турином. Тепер місто Лева має 31 побратима.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

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Садовий зазначив, що угоду про партнерство було підписано з мером Турина Стефано Ло Руссо, а також підкреслив важливість цієї співпраці для обох міст.

"Турин — колиска шоколаду, Львів — столиця кави. Ми не могли не запартнеритись", — йдеться у повідомленні.

Мер Турина Стефано Ло Руссо та очільник Львова Андрій Садовий. Фото: t.me/andriysadovyi​​​​​​

Мер Львова наголосив, що українське місто передусім цікавить наукова спадщина Турина та інновації.

"Попри жарти, нас, звісно, цікавить наукова спадщина наших нових партнерів. Один із найбільших і найстаріших університетів Італії розташований саме тут. Турин також є промисловим та інноваційним центром, де виготовляють автомобілі Fiat", — додав міський голова.

Раніше ми писали, що мер Львова Андрій Садовий разом з іншими українськими міськими головами взяв участь у великому муніципальному форумі у Франції.

Також ми писали, що Садовий вручив у Львові подяки військовим лікарям зі США. Вони допомагають українським медикам з початку повномасштабного вторгнення.