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Садовий відвідав муніципальний форум у Франції

21 листопада 2024 12:56
Карина Приходько - Редактор
Андрій Садовий у Франції відвідав муніципальний форум
Андрій Садовий на форумі у Франції. Фото: t.me/andriysadovyi
Карина Приходько - Редактор

Мер Львова Андрій Садовий разом з іншими українськими міськими головами взяв участь у великому муніципальному форумі у Франції. Під час цієї зустрічі говорили про те, наскільки важливо збільшити військову підтримку України.

Про це Андрій Садовий повідомив у своєму Telegram.

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За словами Садового, він прибув у Францію на запрошення мера Канн Давіда Ліснара, який є президентом Асоціації мерів Франції. Цього року конгрес об’єднав 10 тисяч представників місцевого самоврядування країни. Під час форуму говорили про те, наскільки важливо збільшити військову підтримку України.

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Андрій Садовий на форумі у Франції. Фото: t.me/andriysadovyi

"Мав нагоду обговорити з міністром закордонних справ Франції можливість провести наступного року у Львові саміт французьких та українських мерів. Така подія допоможе налагодити нові партнерства для українських громад, які найбільше цього потребують", — йдеться у повідомленні. 

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Муніципальний форум у Франції. Фото: t.me/andriysadovyi
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Андрій Садовий на форумі у Франції. Фото: t.me/andriysadovyi

Також мер Львова розповів, що він відзначив роботу уповноваженого президента Франції з питань економічної допомоги та відновлення України П’єра Ельбронна. Вже до кінця року Франція виділить 60 мільйонів євро на підтримку української енергетики.

"Домовилися з мером Монпельє про співпрацю в рамках будівництва центру для літніх людей у Львові. У них є цінний досвід у цій сфері, тому вже за тиждень робоча група зі Львова поїде до Монпельє, щоб спільно напрацювати концепцію такого центру", — додав Садовий. 

За його словами, ця робоча поїздка була короткою, але продуктивною. 

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Скриншот допису Андрія Садового

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Львові в межах проєкту "Відвага до бізнесу" будуть навчати ветеранів. Після цього вони зможуть отримати до 300 тисяч гривень, щоб розпочати та розширити власну справу.

Крім того, Андрій Садовий вручив у Львові подяки військовим лікарям зі США. Вони допомагають українським медикам з початку повномасштабного вторгнення.

Франція Львів Андрій Садовий політики війна в Україні

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