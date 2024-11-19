Навчання для ветеранів у Львові — військових вчать вести бізнес

Навчання ветеранів у Львові. Фото: ЛМР

У Львові в межах проєкту "Відвага до бізнесу" будуть навчати ветеранів. Після цього вони зможуть отримати до 300 тисяч гривень, щоб розпочати та розширити власну справу.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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У ЛМР розповіли, що в межах проєкту "Відвага до бізнесу" вже пів сотні ветеранів та їх рідних пройшли десятиденні бізнес-навчання. Після цього вони можуть отримати до 300 тисяч гривень від ради та чеської організації "Людина в біді", щоб започаткувати чи розширити власну справу. Крім того, відкрита вже наступна реєстрація на наступні етапи навчань для всіх охочих.

Так, у відомстві розповіли історію ветерана Ігоря Мамчика, який служив у 8 полку Сил спеціальних операцій, а нині вирощує перепілок. Чоловік думав про відкриття бізнесу ще у війську. Каже, це мотивувало його рухатись вперед.

"Після звільнення я заснував свій бізнес — це сімейна ферма з розведення перепелів "Перепілка на дубовому листі". Ми запустили повний цикл виробництва: від яйця до яйця перепелів. Адже сьогодні галузь птахівництва має попит, особливо після знищення Чорнобаївської фабрики. М’ясо та яйця перепела поживно цінніші та більш вітамінно насичені, ніж курячі", — розповів сам Ігор.

Як відомо, 26 учасників проходили навчання для того, аби зрозуміти, як правильно вести бізнес, від департаменту економічного розвитку Львівської міськради. В рамках проєкту "Відвага до бізнесу" за два тижні навчання учасники розвивали свою бізнес-ідею, адаптували її до ринкових умов, вчилися основ маркетингу, знайомилися з грантовими можливостями, правилами щодо розміщення реклами та нормами доступності.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ветеран із Харківщини планує відкрити у Львові кафе. Заклад розташовуватиметься за адресою вулиця Староєврейська, 26 і називатиметься "Вражає!".