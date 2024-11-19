Обучение для ветеранов во Львове — военных учат вести бизнес

Обучение ветеранов во Львове. Фото: ЛГС

Во Львове в рамках проекта "Отвага к бизнесу" будут обучать ветеранов. После этого они смогут получить до 300 тысяч гривен, чтобы начать и расширить свое дело.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Обучение для ветеранов во Львове

В ЛГС рассказали, что в рамках проекта "Отвага к бизнесу" уже полсотни ветеранов и их родных прошли десятидневные бизнес-учения. После этого они могут получить до 300 тысяч гривен от совета и чешской организации "Человек в беде", чтобы начать или расширить собственное дело. Кроме того, открыта следующая регистрация на следующие этапы учений для всех желающих.

Так, в ведомстве рассказали историю ветерана Игоря Мамчика, который служил в 8-м полку Сил специальных операций, а ныне выращивает перепелок. Мужчина думал об открытии бизнеса еще в армии. Говорит, это мотивировало его двигаться вперед.

"После увольнения я основал свой бизнес — это семейная ферма по разведению перепелов "Перепилка на дубовом листе". Мы запустили полный цикл производства: от яйца до яйца перепелов. Ведь сегодня отрасль птицеводства пользуется спросом, особенно после уничтожения Чернобыевской фабрики. Мясо и яйца перепела питательнее более ценные и более витаминно насыщенные, чем куриные", — рассказал сам Игорь.

Как известно, 26 участников проходили обучение для того, чтобы понять, как правильно вести бизнес от департамента экономического развития Львовского горсовета. В рамках проекта "Отвага к бизнесу" за две недели обучения участники развивали свою бизнес-идею, адаптировали ее к рыночным условиям, учились основам маркетинга, знакомились с грантовыми возможностями, правилами размещения рекламы и нормами доступности.

Напомним, недавно мы писали, что ветеран из Харьковской области планирует открыть во Львове кафе. Заведение будет располагаться по адресу улица Староеврейская, 26 и будет называться "Вражає!".