Садовий зустрівся з американськими лікарями та вручив подяки

Мер Львова Андрій Садовий та американські військові лікарі. Фото: city-adm.lviv.ua

Мер Львова Андрій Садовий зустрівся з американськими лікарями Джоном Бредлі Холкомбом та Ромом Ентоні Стівенсом. Вони допомагають українським медикам з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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"Ваш візит, ваша підтримка і, що найважливіше, співпраця з вами — важливий крок для розвитку нашого центру UNBROKEN, наших медиків і Львова загалом. Така дружба дає нам сили, тому ми дякуємо вам за підтримку нашої медицини і України у ці складні часи", — наголосив він.

Мер Львова Андрій Садовий та американські військові лікарі. Фото: city-adm.lviv.ua

Завідувач хірургічного відділення №1 Першого територіального медичного об’єднання Львова Гнат Герич розповів, що це перші американські медики, які приїхали до України після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку їхня допомога полягала в підтримці українських лікарів під час операцій, а згодом співпраця перейшла до більш системного рівня, включаючи консультування.

Мер Львова Андрій Садовий та американські військові лікарі. Фото: city-adm.lviv.ua

Наприклад, Ром Ентоні Стівенс проводить тренінги для анестезіологів по всій Україні, а професор Джон Бредлі Холкомб сприяє розвитку наукових досліджень через співпрацю з UNBROKEN University.

Нагадаємо, Садовий заявив, що територіальні громади України повинні налагодити партнерські відносини та укласти угоди, які передбачатимуть фінансову підтримку.

Також Садовий оголосив про акцію "Подаруй листівку Львову". До неї запрошують долучитися художників, дизайнерів та фотографів.