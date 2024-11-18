Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Садовий вручив подяки військовим лікарям зі США arrow

Садовий вручив подяки військовим лікарям зі США

18 листопада 2024 09:38
Аркадій Пастула - Редактор
Садовий зустрівся з американськими лікарями та вручив подяки
Мер Львова Андрій Садовий та американські військові лікарі. Фото: city-adm.lviv.ua
Аркадій Пастула - Редактор

Мер Львова Андрій Садовий зустрівся з американськими лікарями Джоном Бредлі Холкомбом та Ромом Ентоні Стівенсом. Вони допомагають українським медикам з початку повномасштабного вторгнення. 

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Читайте також:

Зустріч Садового з американськими лікарями

Садовий вручив подяки лікарям від громади міста Львова.

"Ваш візит, ваша підтримка і, що найважливіше, співпраця з вами — важливий крок для розвитку нашого центру UNBROKEN, наших медиків і Львова загалом. Така дружба дає нам сили, тому ми дякуємо вам за підтримку нашої медицини і України у ці складні часи", — наголосив він.

Садовий зустрівся з американськими лікарями
Мер Львова Андрій Садовий та американські військові лікарі. Фото: city-adm.lviv.ua

Завідувач хірургічного відділення №1 Першого територіального медичного об’єднання Львова Гнат Герич розповів, що це перші американські медики, які приїхали до України після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку їхня допомога полягала в підтримці українських лікарів під час операцій, а згодом співпраця перейшла до більш системного рівня, включаючи консультування.

Зустріч Садового з лікарями зі США
Мер Львова Андрій Садовий та американські військові лікарі. Фото: city-adm.lviv.ua

Наприклад, Ром Ентоні Стівенс проводить тренінги для анестезіологів по всій Україні, а професор Джон Бредлі Холкомб сприяє розвитку наукових досліджень через співпрацю з UNBROKEN University.

Нагадаємо, Садовий заявив, що територіальні громади України повинні налагодити партнерські відносини та укласти угоди, які передбачатимуть фінансову підтримку. 

Також Садовий оголосив про акцію "Подаруй листівку Львову". До неї запрошують долучитися художників, дизайнерів та фотографів.

війна Львів медики Україна Андрій Садовий лікарі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:22 Спадщина для дітей — чи можуть неповнолітні отримати майно

10:21 В Одесі заплатять мільйон за підрізку дерев

10:03 Чому під час тривог не відкривають наземні станції метро

09:58 У Києві суд випустив з СІЗО підприємця, який співпрацював з РФ

09:56 Баталії при розлученні — хто повинен виплачувати кредити і борги

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

09:51 Відключення світла в Одесі — графіки на понеділок

Новина з фото

09:39 Врятують у блекаут — 5 корисних пристроїв на час відключень

09:38 Садовий вручив подяки військовим лікарям зі США

09:35 Як оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни — правила

09:30 "Гаряча лінія" ТЦК — чому скарги не допомагають

10:22 Спадщина для дітей — чи можуть неповнолітні отримати майно

10:21 В Одесі заплатять мільйон за підрізку дерев

10:03 Чому під час тривог не відкривають наземні станції метро

09:58 У Києві суд випустив з СІЗО підприємця, який співпрацював з РФ

09:56 Баталії при розлученні — хто повинен виплачувати кредити і борги

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

09:51 Відключення світла в Одесі — графіки на понеділок

Новина з фото

09:39 Врятують у блекаут — 5 корисних пристроїв на час відключень

09:38 Садовий вручив подяки військовим лікарям зі США

09:35 Як оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни — правила

09:30 "Гаряча лінія" ТЦК — чому скарги не допомагають

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2024
Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей