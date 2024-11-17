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Садовий запропонував варіант розподілу коштів між громадами

17 листопада 2024 13:34
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Вилучення коштів з бюджету Львова — Садовий запропонував альтернативу
Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото: Львівська міськрада
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Територіальні громади України повинні стати партнерами між собою та створити угоди, які передбачатимуть фінансову підтримку. Кошти "реверсу" мають піти на підтримку громад і військових підрозділів.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram у суботу, 16 листопада.

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Садовий про плани уряду забрати кошти з бюджету Львова

Нещодавно Садовий розкритикував плани уряду забрати 2 млрд з бюджету Львова, адже, за його словами,  це поставить під загрозу фінансування освіти, медицини та армії. 

"Я зробив різку заяву цього тижня. Комусь це сподобалося, комусь — ні. Моя позиція чітка — ворог у нас один. Збереження міст — це збереження держави, і це важливо для всіх нас. Україна — кандидат на вступ до ЄС — союзу не лише країн, а й міст та регіонів. І я вдячний, що президент це розуміє", — написав міський голова Львова.

Він наголосив на тому, що потрібно чути одне одного, додавши, що чи не єдиною успішною реформою в Україні є саме децентралізація.

"Децентралізація — це про довіру і справедливість. Це не коли забирають, а коли фінансовий ресурс залишається в громадах для збільшення їх спроможності", — зауважив посадовець.

Садовий заявив, що кожне місто має чимало партнерів за кордоном, проте першою чергою потрібно бути партнерами всередині. 

"Ми повинні зшити країну прямими угодами партнерства між громадами, і кожна угода має передбачати, зокрема, і фінансову підтримку. Це буде золотою серединою", — поділився думками міський голова.

Він наголосив на тому, щоб кошти "реверсу" пішли на підтримку громад та українських військових підрозділів — від громади до громади, від міст до захисників. 

"Пропоную депутатам ВРУ, урядовцям і керівникам громад присвятити наступний тиждень пошуку спільного компромісу в інтересах України", — підкреслив Садовий.

Садовий запропонував варіант розподілу коштів між громадами - фото 1
Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, відрядження мера Львова Андрія Садового у вересні-жовтні обійшлись бюджету міста у 70 тисяч гривень. За цей період міський голова побував у Києві, Польщі та Сполучених Штатах.

Раніше ми повідомляли, що міський голова Львова у жовтні нарахував директору ЖКГ премію у 30 тисяч гривень. Самому ж Садовому у жовтні виплатили 81 тисяч гривень зарплати.

держбюджет Львів фінансова допомога гроші Україна Андрій Садовий

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