Мер Львова Садовий з'їздив у відрядження на 70 тисяч

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України

Відрядження мера Львова Андрія Садового у вересні-жовтні обійшлись бюджету міста у 70 тисяч гривень. За цей період міський голова побував у Києві, Польщі та Сполучених Штатах.

Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті Львівської міської ради, повідомляє видання "Варіанти".

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Відрядження мера Львова

Впродовж вересня-жовтня цього року Садовий побував у чотирьох службових відрядженнях у Києві, Польщі та США.

За весь час відряджень видатки на проїзд та проживання для Андрія Садового склали 70 790,14 грн.

Відрядження відбулися:

у Київ 2-3 вересня (1 200 грн);

у Київ 12-13 вересня (1200 грн);

у США 16-23 вересня (60 837 грн);

у Польщі 6-9 жовтня (7 500 грн).

Раніше ми повідомляли, що Садовий у жовтні нарахував директору ЖКГ премію у 30 тис. грн.

Також ми писали, що у жовтні меру Львова виплатили 81 тис. грн зарплати.