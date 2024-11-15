Мэр Львова Садовый съездил в командировку на 70 тысяч

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины

Командировки мэра Львова Андрея Садового в сентябре-октябре обошлись бюджету города в 70 тысяч гривен. За этот период мэр побывал в Киеве, Польше и Соединенных Штатах.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Львовского городского совета, сообщает издание "Варіанти".

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Командировка мэра Львова

В течение сентября-октября этого года Садовый побывал в четырех командировках в Киеве, Польше и США.

За все время командировок расходы на проезд и проживание для Андрея Садового составили 70 790,14 грн.

Командировки состоялись:

в Киев 2-3 сентября (1200 грн);

в Киев 12-13 сентября (1200 грн);

в США 16-23 сентября (60837 грн);

в Польше 6-9 октября (7500 грн).

Ранее мы сообщали, что Садовый в октябре насчитал директору ЖКХ премию в 30 тыс. грн.

Также мы писали, что в октябре мэру Львова выплатили 81 тыс. грн. зарплаты.