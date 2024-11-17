Изъятие средств из бюджета Львова - Садовый предложил альтернативу

Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото: Львовский горсовет

Территориальные общины Украины должны стать партнерами между собой и создать соглашения, предусматривающие финансовую поддержку. Средства "реверса" должны пойти на поддержку общин и военных подразделений.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram в субботу, 16 ноября.

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Недавно Садовый подверг критике планы правительства забрать 2 млрд из бюджета Львова, ведь, по его словам, это поставит под угрозу финансирование образования, медицины и армии.

"Я сделал резкое заявление на этой неделе. Кому-то это понравилось, кому-то — нет. Моя позиция четкая — враг у нас один. Сохранение городов — это сохранение государства, и это важно для всех нас. Украина — кандидат на вступление в ЕС — союз не только стран, но и городов и регионов. И я благодарен, что Президент это понимает", — написал городской голова Львова.

Он отметил, что нужно слышать друг друга, добавив, что едва ли не единственной успешной реформой в Украине является именно децентрализация.

"Децентрализация — это о доверии и справедливости. Это не когда забирают, а когда финансовый ресурс остается в громадах для увеличения их способности", — отметил чиновник.

Садовый заявил, что каждый город имеет немало партнеров за рубежом, однако в первую очередь нужно быть партнерами внутри.

"Мы должны сшить страну прямыми соглашениями партнерства между общинами, и каждое соглашение должно предусматривать, в частности, и финансовую поддержку. Это будет золотой серединой", — поделился мыслями городской голова.

Он отметил, чтобы средства "реверса" пошли на поддержку громад и украинских военных подразделений — от громады к громаде, от городов к защитникам.

"Предлагаю депутатам ВРУ, чиновникам и руководителям громад посвятить следующую неделю поиску общего компромисса в интересах Украины", — подчеркнул Садовый.

Сообщение Садового. Фото: скриншот

Напомним, командировки мэра Львова Андрея Садового в сентябре-октябре обошлись бюджету города в 70 тысяч гривен. За этот период мэр побывал в Киеве, Польше и Соединенных Штатах.

Ранее мы сообщали, что городской голова Львова в октябре насчитал директору ЖКХ премию в 30 тысяч гривен. Самому же Садовому в октябре выплатили 81 тысячу гривен зарплаты.