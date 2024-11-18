Садовый встретился с американскими врачами и вручил благодарности

Мэр Львова Андрей Садовый и американские военные врачи. Фото: city-adm.lviv.ua

Мэр Львова Андрей Садовый встретился с американскими врачами Джоном Брэдли Холкомбом и Ромом Энтони Стивенсом. Они помогают украинским медикам с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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Встреча Садового с американскими врачами

Садовый вручил благодарности врачам от громады города Львова.

"Ваш визит, ваша поддержка и, что самое важное, сотрудничество с вами — важный шаг для развития нашего центра UNBROKEN, наших медиков и Львова в целом. Такая дружба дает нам силы, поэтому мы благодарим вас за поддержку нашей медицины и Украины в эти сложные времена", — подчеркнул он.

Мэр Львова Андрей Садовый и американские военные врачи. Фото: city-adm.lviv.ua

Заведующий хирургическим отделением №1 Первого территориального медицинского объединения Львова Игнат Герич рассказал, что это первые американские медики, которые приехали в Украину после начала полномасштабного вторжения. Сначала их помощь заключалась в поддержке украинских врачей во время операций, а впоследствии сотрудничество перешло к более системному уровню, включая консультирование.

Мэр Львова Андрей Садовый и американские военные врачи. Фото: city-adm.lviv.ua

Например, Ром Энтони Стивенс проводит тренинги для анестезиологов по всей Украине, а профессор Джон Брэдли Холкомб способствует развитию научных исследований через сотрудничество с UNBROKEN University.

Напомним, Садовый заявил, что территориальные громады Украины должны наладить партнерские отношения и заключить соглашения, предусматривающие финансовую поддержку.

Также Садовый объявил об акции "Подари открытку Львову". К ней приглашают присоединиться художников, дизайнеров и фотографов.