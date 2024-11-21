Андрей Садовый во Франции посетил муниципальный форум

Садовый посетил муниципальный форум во Франции
Мэр Львова Андрей Садовый вместе с другими украинскими городскими головами принял участие в большом муниципальном форуме во Франции. Во время этой встречи говорили о том, как важно увеличить военную поддержку Украины.
Об этом Андрей Садовый сообщил в своем Telegram.
Садовый на форуме во Франции
По словам Садового, он прибыл во Францию по приглашению мэра Канн Давида Лиснара, являющегося президентом Ассоциации мэров Франции. В этом году конгресс объединил 10 тысяч представителей местного самоуправления. Во время форума говорили о том, как важно увеличить военную поддержку Украины.
"Имел возможность обсудить с министром иностранных дел Франции возможность провести в следующем году во Львове саммит французских и украинских мэров. Такое событие поможет наладить новые партнерства для украинских громад, которые больше всего в этом нуждаются", — говорится в сообщении.
Также мэр Львова рассказал, что отметил работу уполномоченного президента Франции по вопросам экономической помощи и восстановления Украины Пьера Эльбронна. Уже к концу года Франция выделит 60 млн. евро в поддержку украинской энергетики.
"Договорились с мэром Монпелье о сотрудничестве в рамках строительства центра для пожилых людей во Львове. У них есть ценный опыт в этой сфере, поэтому уже через неделю рабочая группа из Львова поедет в Монпелье, чтобы совместно наработать концепцию такого центра", — добавил Садовый.
По его словам, эта рабочая поездка была короткой, но продуктивной.
Напомним, недавно мы писали, что во Львове в рамках проекта "Отвага к бизнесу" будут учить ветеранов. После этого они смогут получить до 300 тысяч гривен, чтобы начать и расширить свое дело.
Кроме того, Андрей Садовый вручил во Львове благодарности военным врачам из США. Они помогают украинским медикам с начала полномасштабного вторжения.
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