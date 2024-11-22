Города побратимы Львова — Садовый сообщил о подписании партнерства с Турином

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: пресс-служба городского головы

Львов официально установил побратимские отношения с итальянским Турином. Теперь город имеет 31 побратима.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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Садовый отметил, что соглашение о партнерстве было подписано с мэром Турина Стефано Ло Руссо, а также подчеркнул важность этого сотрудничества для обоих городов.

"Турин — колыбель шоколада, Львов — столица кофе. Мы не могли не запартнериться", — говорится в сообщении.

Мэр Турина Стефано Ло Руссо и глава Львова Андрей Садовый. Фото: t.me/andriysadovyi

Мэр Львова подчеркнул, что украинский город, прежде всего, интересует научное наследие Турина и инновации.

"Несмотря на шутки, нас, конечно, интересует научное наследие наших новых партнеров. Один из крупнейших и старейших университетов Италии расположен именно здесь. Турин также является промышленным и инновационным центром, где производят автомобили Fiat", — добавил городской голова.

Ранее мы писали, что мэр Львова Андрей Садовый вместе с другими украинскими городскими головами принял участие в большом муниципальном форуме во Франции.

Также мы писали, что Садовый вручил во Львове благодарности военным врачам из США. Они помогают украинским медикам с начала полномасштабного вторжения.