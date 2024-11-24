Парк Знесенье во Львове — там обустроят пространство для людей с инвалидностью

Парк "Знесенье" во Львове. Фото: ЛГС

В региональном ландшафтном парке "Знесенье" во Львове обустроят доступное пространство для людей с инвалидностью. Там планируют отремонтировать спортивную площадку, обустроить инклюзивную дорожку и парковочное место, а также сделать подпорные стенки.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Обустройство парка "Знесенье" во Львове

По данным департамента природных ресурсов, строительства и развития общин, идея по обустройству доступной инфраструктуры в парке возникла еще в прошлом году. Сначала планировали делать только площадку и дорожку, затем решили обустроить также парковку перед парком "Знесенье". А впоследствии дополнили проект подпорными стенками, которые также необходимы в этом месте.

"На самом деле решили объединить это все в комплексный проект и вместе с этим сделать вход в Дом спасенных животных. Ведь природа и контакт с животными улучшают реабилитацию раненых и способствуют их восстановлению. Следовательно, люди смогут приехать в парк, прогуляться по доступной территории, позаниматься на площадке и отдохнуть", — рассказал директор департамента природных ресурсов, строительства и развития общин Львовского городского совета Тарас Кубай.

В ходе этих работ планируется соединить парк "Высокий замок" через ул. Кривоноса с парком "Знесенье". Инклюзивная дорожка будет вести вокруг Горы Льва, охватывать спортивную площадку для реабилитации и заканчиваться перед входом в Дом спасенных животных. Также здесь будет оборудована парковка с местами для людей с инвалидностью.

Кроме того, в ЛГС сообщили, что инклюзивную спортивную площадку обустроят на месте когда-то тренировочной площадки для людей на колесных креслах. Там будет место для игры в теннис, шахматные столы, специальные тренажеры и скамейки для отдыха.

Работу планируют завершить в середине 2025 года. На этот проект заложено около 13 млн. грн.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый предупредил львовян об изменениях в движении общественного транспорта, ведь 25 ноября стартуют ремонтные работы по улице Сяйво.

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