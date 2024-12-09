Во Львове выделили 700 тысяч гривен на ремонт ЦГИАЛ

Сотрудники ЦДИАЛ. Фото: Львовская ОВА

Львовский городской совет выделил 700 тыс. грн на противоаварийные работы в Центральном государственном историческом архиве в городе Львове (ЦГИАЛ), которому исполнилось 240 лет. Эти средства будут использованы для проектной документации.

Об этом рассказала директор архива Олеся Стефаник корреспондентке Новини.LIVE Марте Байдак во вторник, 9 декабря.

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Стефаник рассказала, что там устанавливают временные конструкции для укрепления стен и сводов при поддержке польского института Polonika. В свою очередь, 700 тыс. грн направят на проектную документацию.

Общая стоимость работ составляет 8,2 млн грн. Завершить реконструкцию обещают в 2025 году.

Что произошло с архивом

В этом году 9 июля рухнул поврежденный фрагмент стены здания архива. Также произошел разрыв кирпичной кладки в хранилище старинных актов на первом этаже.

После этого в помещении архива состоялось внеплановое заседание выездной городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты и территориальной обороны Львовского городского совета. В результате этого и были выделены указанные выше средства.

Основные планируемые реставрационные и противоаварийные работы:

усиление аварийной части стены с внутренней и внешней сторон;

реставрация росписей в местах конструктивного вмешательства и перенос росписей (трансфер);

устройство санационной штукатурки на увлажненных участках наружной стены;

устройство металлических тяжей в пределах перекрытий (полов) первого, второго и третьего этажей;

реставрация восточного фасада внутреннего дворика келий.

Вход в ЦДИАЛ. Фото: Новини.LIVE

Посетитель ЦДИАЛ. Фото: Новини.LIVE

Архивные дела. Фото: Новини.LIVE

Архивные каталоги ЦДИАЛ. Фото: Новини.LIVE

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