Во Львове выделили 700 тысяч гривен на ремонт ЦГИАЛ

Во Львове выделили средства для ремонта центрального архива
Львовский городской совет выделил 700 тыс. грн на противоаварийные работы в Центральном государственном историческом архиве в городе Львове (ЦГИАЛ), которому исполнилось 240 лет. Эти средства будут использованы для проектной документации.
Об этом рассказала директор архива Олеся Стефаник корреспондентке Новини.LIVE Марте Байдак во вторник, 9 декабря.
Противоаварийные работы в ЦГИАЛ
Стефаник рассказала, что там устанавливают временные конструкции для укрепления стен и сводов при поддержке польского института Polonika. В свою очередь, 700 тыс. грн направят на проектную документацию.
Общая стоимость работ составляет 8,2 млн грн. Завершить реконструкцию обещают в 2025 году.
Что произошло с архивом
В этом году 9 июля рухнул поврежденный фрагмент стены здания архива. Также произошел разрыв кирпичной кладки в хранилище старинных актов на первом этаже.
После этого в помещении архива состоялось внеплановое заседание выездной городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты и территориальной обороны Львовского городского совета. В результате этого и были выделены указанные выше средства.
Основные планируемые реставрационные и противоаварийные работы:
- усиление аварийной части стены с внутренней и внешней сторон;
- реставрация росписей в местах конструктивного вмешательства и перенос росписей (трансфер);
- устройство санационной штукатурки на увлажненных участках наружной стены;
- устройство металлических тяжей в пределах перекрытий (полов) первого, второго и третьего этажей;
- реставрация восточного фасада внутреннего дворика келий.
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