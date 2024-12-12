Во Львове ликвидаторам ЧАЭС выплатят помощь – сколько денег выделили

Мемориал ликвидаторам аварии на ЧАЭС в Львове. Фото: Львовская ОВА

Во Львове ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции выплатят пособие. На это выделили средства из городского бюджета.

Об этом сообщили на сайте Львовского городского совета.

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Согласно сообщению, средства получит 1261 участник ликвидации последствий аварии.

"Помним событие, которое всколыхнуло весь мир - аварию на ЧАЭС. Не забываем весомый вклад тех, кто героически ликвидировал последствия величайшей техногенной катастрофы 20 века. Мы ежегодно чествуем каждого, благодарим и поддерживаем", — сказала руководитель управления социальной защиты Львовской мэрии Татьяна Колесник.

Сколько помощи получат ликвидаторы аварии

30 человек, являющихся ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС 1-й категории (лица с инвалидностью 1-й группы) – по 5000 грн;

508 человек, являющихся ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС 1-й категории (лица с инвалидностью 2-й и 3-й групп) – по 1700 грн;

613 человек, которые являются ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС 2-й категории – по 1700 грн;

110 человек, являющихся ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС 3-й категории – по 1700 грн.

Общая сумма выплат составляет более 2,2 млн. грн.

Напомним, раньше мы писали, сколько денег нужно для жизни во Львове.

Также мы сообщали, что во Львове выделили средства на ремонт центрального архива. Он обойдется городскому совету в 700 тысяч гривен.