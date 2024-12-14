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У Львові відзначили десяту річницю громадської організації БУР

14 грудня 2024 15:32
Аркадій Пастула - Редактор
У Львові відсвяткували десятиріччя громадської організації БУР
Річниця громадської організації БУР. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові у неділю, 14 грудня, відзначили річницю громадської організації "Будуємо Україну Разом". Її створили рівно десять років тому.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Річниця громадської організації БУР

Очільниця Марта Бенишин зазначила, що БУР — це всеукраїнська організація. Загалом є осередки в дев'яти областях країни.

БУР у Львові
Річниця громадської організації БУР. Фото: Новини.LIVE
Громадська організація "БУР"
Річниця громадської організації БУР. Фото: Новини.LIVE

"Ми організовуємо волонтерські табори, локальні волонтерські активності, всеукраїнські волонтерські акції, довгострокове волонтерство, тобто це повний набір на будь-який смак волонтерства для молоді сьогодні", — сказала вона.

Річниця "БУР"
Річниця громадської організації БУР. Фото: Новини.LIVE
Громадська організація БУР
Річниця громадської організації БУР. Фото: Новини.LIVE

За словами проєктної менеджерки Наталії, БУР дає розуміння, що молодь може щось змінити в своїй країні самостійно.

Десятиріччя БУР
Річниця громадської організації БУР. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, на початку осені країну приголомшила історія про інтернат на Львівщині, де діти зазнавали жорстокого поводження. Відомо, що вже семеро вихованців були переведені до комунального центру "Рідні", а інші — знайшли нові родини.

Раніше у Львові сталася пожежа в багатоповерховому будинку, під час якої ледь не загинула жінка.

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