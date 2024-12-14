Во Львове отпраздновали десятилетие общественной организации БУР

Во Львове отметили десятую годовщину общественной организации БУР
Во Львове в воскресенье, 14 декабря, отметили годовщину общественной организации "Будуємо Україну Разом". Ее создали ровно десять лет назад.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Годовщина общественной организации БУР
Руководитель Марта Бенишин отметила, что БУР — это всеукраинская организация. В целом есть центры в девяти областях страны.
"Мы организовываем волонтерские лагеря, локальные волонтерские активности, всеукраинские волонтерские акции, долгосрочное волонтерство, то есть это полный набор на любой вкус волонтерства для молодежи сегодня", — сказала она.
По словам проектного менеджера Натальи, БУР дает понимание, что молодежь может что-то изменить в своей стране самостоятельно.
Напомним, в начале осени страну ошеломила история об интернате на Львовщине, где дети испытывали жестокое обращение. Известно, что уже семеро воспитанников были переведены в коммунальный центр "Рідні", а другие — нашли новые семьи.
Ранее во Львове произошел пожар в многоэтажном доме, во время которого едва не погибла женщина.
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