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Во Львове отметили десятую годовщину общественной организации БУР

14 декабря 2024 15:32
Аркадий Пастула - Редактор
Во Львове отпраздновали десятилетие общественной организации БУР
Годовщина общественной организации БУР. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Во Львове в воскресенье, 14 декабря, отметили годовщину общественной организации "Будуємо Україну Разом". Ее создали ровно десять лет назад.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Годовщина общественной организации БУР

Руководитель Марта Бенишин отметила, что БУР — это всеукраинская организация. В целом есть центры в девяти областях страны.

БУР во Львове
Годовщина общественной организации БУР. Фото: Новини.LIVE
Общественная организация "БУР"
Годовщина общественной организации БУР. Фото: Новини.LIVE

"Мы организовываем волонтерские лагеря, локальные волонтерские активности, всеукраинские волонтерские акции, долгосрочное волонтерство, то есть это полный набор на любой вкус волонтерства для молодежи сегодня", — сказала она.

Годовщина "БУР"
Годовщина общественной организации БУР. Фото: Новини.LIVE
Общественная организация БУР
Годовщина общественной организации БУР. Фото: Новини.LIVE

По словам проектного менеджера Натальи, БУР дает понимание, что молодежь может что-то изменить в своей стране самостоятельно.

Десятилетие БУР
Годовщина общественной организации БУР. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в начале осени страну ошеломила история об интернате на Львовщине, где дети испытывали жестокое обращение. Известно, что уже семеро воспитанников были переведены в коммунальный центр "Рідні", а другие — нашли новые семьи.

Ранее во Львове произошел пожар в многоэтажном доме, во время которого едва не погибла женщина.

украинцы Львов Украина волонтеры волонтерство

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