Жорстоке поводженя у львівському інтернаті - діти знайшли нові родини

Садовий розповів про долю дітей, над якими знущалися в інтернаті
На початку осені країну сколихнула історія про інтернат на Львівщині, де діти зазнавали жорстокого поводження. Семеро вихованців цього закладу були переведені до комунального центру "Рідні". Деякі з них вже знайшли свої нові родини.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у п'ятницю, 13 грудня.
Що відомо про дітей із львівського інтернату
Як зазначив Садовий, за два місяці роботи з дітьми з’явилися перші результати. Двоє вихованців уже знайшли нові родини, а ще троє наразі проходять етап знайомства з потенційними опікунами. Найстаршу дівчинку взяв під опіку християнський притулок.
"Діти, які колись навіть не могли мріяти про сімейний затишок, цього року вперше святкуватимуть Різдво в родинному колі", — зазначив мер.
Також він додав, що це стало можливим завдяки злагодженій роботі Управління у справах дітей та колективу центру "Рідні".
"Дякую всім, хто долучився до цієї важливої справи! Це одна з багатьох історій, які сьогодні прозвучали на форумі з питань опіки та всиновлення. Пост без фото, оскільки йдеться про чутливі питання захисту дітей", — резюмував Садовий.
Нагадаємо, у Львівській області вихователька навчально-реабілітаційного центру для дітей ображала одного з неповнолітніх. Працівниця закладу била дитину залізним прутом та обзивала "скотинякою".
Раніше стало відомо, що у реабілітаційному центрі перебувають найвразливіші категорії дітей: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами.
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