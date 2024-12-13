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Садовий розповів про долю дітей, над якими знущалися в інтернаті

13 грудня 2024 17:04
Катерина Османська - Редактор
Жорстоке поводженя у львівському інтернаті - діти знайшли нові родини
Дитина обіймає іграшку. Ілюстративне фото: pixabay.com
Катерина Османська - Редактор

На початку осені країну сколихнула історія про інтернат на Львівщині, де діти зазнавали жорстокого поводження. Семеро вихованців цього закладу були переведені до комунального центру "Рідні".  Деякі з них вже знайшли свої нові родини.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у п'ятницю, 13 грудня.

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Як зазначив Садовий, за два місяці роботи з дітьми з’явилися перші результати. Двоє вихованців уже знайшли нові родини, а ще троє наразі проходять етап знайомства з потенційними опікунами. Найстаршу дівчинку взяв під опіку християнський притулок.  

"Діти, які колись навіть не могли мріяти про сімейний затишок, цього року вперше святкуватимуть Різдво в родинному колі", — зазначив мер.

Також він додав, що це стало можливим завдяки злагодженій роботі Управління у справах дітей та колективу центру "Рідні".

"Дякую всім, хто долучився до цієї важливої справи! Це одна з багатьох історій, які сьогодні прозвучали на форумі з питань опіки та всиновлення. Пост без фото, оскільки йдеться про чутливі питання захисту дітей", — резюмував Садовий.

Нагадаємо, у Львівській області вихователька навчально-реабілітаційного центру для дітей ображала одного з неповнолітніх. Працівниця закладу била дитину залізним прутом та обзивала "скотинякою".

Раніше стало відомо, що у реабілітаційному центрі перебувають найвразливіші категорії дітей: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами.  

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