Жестокое обращение во львовском интернате - дети нашли новые семьи

Ребенок обнимает игрушку. Иллюстративное фото: pixabay.com

В начале осени страну всколыхнула история об интернате на Львовщине, где дети испытывали жестокое обращение. Семь воспитанников этого заведения были переведены в коммунальный центр "Рідні". Некоторые из них уже обрели свои новые семьи.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в пятницу, 13 декабря.

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Как отметил Садовый, через два месяца работы с детьми появились первые результаты. Двое воспитанников уже нашли новые семьи, а еще трое проходят этап знакомства с потенциальными опекунами. Старшую девочку взял под опеку христианский приют.

"Дети, которые когда-то даже не могли мечтать о семейном уюте, в этом году впервые будут праздновать Рождество в кругу семьи", — отметил мэр.

Также он добавил, что это стало возможным благодаря слаженной работе Управления по делам детей и коллективу центра "Рідні".

"Благодарю всех, кто приобщился к этому важному делу! Это одна из многих историй, которые сегодня прозвучали на форуме по опеке и усыновлению. Пост без фото, поскольку речь идет о чувствительных вопросах защиты детей", — резюмировал Садовый.

Напомним, во Львовской области воспитательница учебно-реабилитационного центра для детей оскорбляла одного из несовершеннолетних. Работница заведения избивала ребенка железным прутом и обзывала "скотом".

Ранее стало известно, что в реабилитационном центре находятся самые уязвимые категории детей: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, и дети с особыми образовательными потребностями.