Садовий запалив Вифлеємський вогонь миру на Полях почесних поховань у Львові

Мер Львова Андрій Садовий та Вифлеємський вогонь. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

У Львів у неділю, 15 грудня, привезли Вифлеємський вогонь. Мер міста Андрій Садовий разом з людьми запалив його на Полях почесних поховань воїнів.

Про це він повідомив у Facebook.

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"Львівські пластуни започаткували нову традицію: вогонь привезли з місця народження Ісуса Христа і сьогодні запалили на Полях почесних поховань Захисників України у Львові", — наголосив Садовий.

У коментарі Новини.LIVE Садовий розповів, що родини Героїв отримали вогонь першими, а вже після них його отримає вся громада.

"Це є великий символізм, тому що тут місце сили", — наголосив він.

Вифлеємський вогонь у Львові. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Вифлеємський вогонь у Львові. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Після цього вогонь поширять по всій Україні.

Поле почесних поховань Захисників України у Львові. Фото: Новини.LIVE

Поле почесних поховань Захисників України у Львові. Фото: Новини.LIVE

Люди з Вифлеємським вогнем у Львові. Фото: Новини.LIVE

Садовий побажав, аби це світло дарувало нову надію, віру в перемогу та зігрівало всіх, кому потрібна підтримка.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 грудня українські пластуни доставили Вифлеємський вогонь миру до Львова.

Також 14 грудня у Львові відзначили десяту річницю громадської організації "Будуємо Україну Разом".