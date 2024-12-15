Садовий запалив Вифлеємський вогонь миру на Полях почесних поховань у Львові

Садовий запалив Вифлеємський вогонь на могилах захисників
У Львів у неділю, 15 грудня, привезли Вифлеємський вогонь. Мер міста Андрій Садовий разом з людьми запалив його на Полях почесних поховань воїнів.
Про це він повідомив у Facebook.
Вифлеємський вогонь у Львові
"Львівські пластуни започаткували нову традицію: вогонь привезли з місця народження Ісуса Христа і сьогодні запалили на Полях почесних поховань Захисників України у Львові", — наголосив Садовий.
У коментарі Новини.LIVE Садовий розповів, що родини Героїв отримали вогонь першими, а вже після них його отримає вся громада.
"Це є великий символізм, тому що тут місце сили", — наголосив він.
Після цього вогонь поширять по всій Україні.
Садовий побажав, аби це світло дарувало нову надію, віру в перемогу та зігрівало всіх, кому потрібна підтримка.
Нагадаємо, 15 грудня українські пластуни доставили Вифлеємський вогонь миру до Львова.
Також 14 грудня у Львові відзначили десяту річницю громадської організації "Будуємо Україну Разом".
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