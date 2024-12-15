Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру родинам загиблих військових у Львові

Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова — фото
Українські пластуни у неділю, 15 грудня, привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова. Його передали родинам загиблих бійців.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Вифлеємський вогонь миру
Так, цього року символ світла та підтримки — Вифлеємський вогонь — першим передали рідним полеглих українських захисників.
Насамперед його принесли на Личаківське кладовище та на марсове поле, де передали рідним полеглих Героїв.
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Личаківське кладовище. Фото: Новини.LIVE
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Люди на Личаківському кладовищі. Фото: Новини.LIVE
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Люди на Личаківському кладовищі. Фото: Новини.LIVE
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Люди на Личаківському кладовищі. Фото: Новини.LIVE
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Люди на Личаківському кладовищі. Фото: Новини.LIVE
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Люди на Личаківському кладовищі. Фото: Новини.LIVE
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Люди на Личаківському кладовищі. Фото: Новини.LIVE
У коментарі Новини.LIVE голова Львівського осередку Пласту Дарина Доскоч зазначила, що таким чином українські пластуни вшанували наших Героїв та подякували їм.
Нагадаємо, у листопаді у Львові організували висадку дерев. Її здійснили рідні та близькі загиблих захисників України в памʼять про них.
Також ми писали, що в перші дні листопада на Личаківському кладовищі відбулися поминальні дні.
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