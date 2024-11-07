У Львові рідні Героїв висадили дерева - фоторепортаж Новини.LIVE

У Львові висадили дерева в пам'ять про загиблих воїнів — фото
У Львові у четвер, 7 листопада, організували висадка дерев. Її здійснили рідні та близькі загиблих захисників України в памʼять про них.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Висадка дерев у Львові
На вулиці Городоцькій, поруч з цирком родини Героїв на честь загиблих захисників сьогодні посадили 11 нових дерев: платани, райські яблуні та дуб.
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Висадка дерев. Фото: Новини.LIVE
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Висадка дерев. Фото: Новини.LIVE
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Один із загиблих військових. Фото: Новини.LIVE
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Висадка дерев. Фото: Новини.LIVE
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Висадка дерев. Фото: Новини.LIVE
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Висадка дерев. Фото: Новини.LIVE
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Рідні Героїв. Фото: Новини.LIVE
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Висадка дерев. Фото: Новини.LIVE
Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий відвідав бригади ЗСУ у Сумській області та передав від громади дрон "Вампір", автомобіль й БпЛА.
Також ми писали, що українські військові отримали 36 позашляховиків від британців у Львові.
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