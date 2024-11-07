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Во Львове высадили деревья в память о погибших воинах — фото

7 ноября 2024 17:17
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове родные Героев взорвали деревья - фоторепортаж Новини.LIVE
Высадка деревьев. Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове в четверг, 7 ноября, организовали высадку деревьев. Ее осуществили родные и близкие погибших защитников Украины в память о них.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Высадка деревьев во Львове

На улице Городоцкой, рядом с цирком семьи Героев, в честь погибших защитников сегодня посадили 11 новых деревьев: платаны, райские яблони и дуб.

  • Деревьями в память: во Львове семьи погибших героев посадили деревья
    Высадка деревьев. Фото: Новини.LIVE.
  • Чествование героев: во Львове посадили деревья в честь погибших военных
    Высадка деревьев. Фото: Новини.LIVE.
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    Один из погибших военных. Фото: Новини.LIVE.
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    Высадка деревьев. Фото: Новини.LIVE.
  • Во Львове высадили деревья в честь погибших военных
    Высадка деревьев. Фото: Новини.LIVE.
  • Дерево памяти: во Львове семьи героев посадили сад в честь погибших бойцов
    Высадка деревьев. Фото: Новини.LIVE.
  • во Львове родные погибших военных высадили деревья
    Родные Героев. Фото: Новини.LIVE.
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    Высадка деревьев. Фото: Новини.LIVE.
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Напомним, мэр Львова Андрей Садовый посетил бригады ВСУ в Сумской области и передал от общества дрон "Вампир", автомобиль и БпЛА.

Также мы писали, что украинские военные получили 36 внедорожников от британцев во Львове.

Герой Украины военные война в Украине защитники Львов фоторепортаж

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