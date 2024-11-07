Во Львове родные Героев взорвали деревья - фоторепортаж Новини.LIVE

Во Львове высадили деревья в память о погибших воинах — фото
Во Львове в четверг, 7 ноября, организовали высадку деревьев. Ее осуществили родные и близкие погибших защитников Украины в память о них.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Высадка деревьев во Львове
На улице Городоцкой, рядом с цирком семьи Героев, в честь погибших защитников сегодня посадили 11 новых деревьев: платаны, райские яблони и дуб.
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Высадка деревьев. Фото: Новини.LIVE.
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Высадка деревьев. Фото: Новини.LIVE.
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Один из погибших военных. Фото: Новини.LIVE.
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Высадка деревьев. Фото: Новини.LIVE.
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Высадка деревьев. Фото: Новини.LIVE.
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Высадка деревьев. Фото: Новини.LIVE.
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Родные Героев. Фото: Новини.LIVE.
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Высадка деревьев. Фото: Новини.LIVE.
Напомним, мэр Львова Андрей Садовый посетил бригады ВСУ в Сумской области и передал от общества дрон "Вампир", автомобиль и БпЛА.
Также мы писали, что украинские военные получили 36 внедорожников от британцев во Львове.
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