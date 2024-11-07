Демонтаж ринку Світлиця у Львові — у міській раді назвали подальші кроки

Демонтаж львівського ринку — у Садового назвали подальші кроки
У Львові демонтують ринок "Світлиця" через реконструкцію вулиці Миколайчука. Місто виділить нову ділянку для споруд підприємців.
Про це повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.
Демонтаж конструкцій ринку "Світлиця"
Зубач заявив, що підприємці добровільно погодилися забрати свої споруди через реконструкцію вулиці Миколайчука у Львові. За його словами, місто виділить нову ділянку для ринку. Наразі роботи з демонтажу виконані на 70-80%.
"Підприємці все забирають самі, добровільно. У них завершився договір оренди земельної ділянки. Але ми знайшли спільну мову. Усі погодились, що ринок, скажімо так, віджив своє і виглядав не найкраще", — зазначив заступник міського голови Львова.
Він додав, що на місці ринку "Світлиця" буде інша дорожня інфраструктура.
"Під час проєктування реконструкції вулиці Миколайчука ще й стало очевидно, що ринок тут залишитися не може. Тож домовились, що підприємці будуть працювати на іншій локації в іншому форматі", — підкреслив Зубач.
Нагадаємо, у центрі Львова планують відкрити вулицю Федоровича для пішоходів та спеціалізованої техніки. Вона була перекрита протягом 14 років.
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