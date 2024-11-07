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Демонтаж львівського ринку — у Садового назвали подальші кроки

7 листопада 2024 13:39
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Демонтаж ринку Світлиця у Львові — у міській раді назвали подальші кроки
Демонтаж споруд на ринку "Світлиця" у Львові. Фото: Львівська міська рада
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Львові демонтують ринок "Світлиця" через реконструкцію вулиці Миколайчука. Місто виділить нову ділянку для споруд підприємців.

Про це повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

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Зубач заявив, що підприємці добровільно погодилися забрати свої споруди через реконструкцію вулиці Миколайчука у Львові. За його словами, місто виділить нову ділянку для ринку. Наразі роботи з демонтажу виконані на 70-80%.

демонтаж ринку у Львові
Демонтаж ринку "Світлиця" у Львові. Фото: Львівська міська рада 

"Підприємці все забирають самі, добровільно. У них завершився договір оренди земельної ділянки. Але ми знайшли спільну мову. Усі погодились, що ринок, скажімо так, віджив своє і виглядав не найкраще", — зазначив заступник міського голови Львова.

Він додав, що на місці ринку "Світлиця" буде інша дорожня інфраструктура. 

"Під час проєктування реконструкції вулиці Миколайчука ще й стало очевидно, що ринок тут залишитися не може. Тож домовились, що підприємці будуть працювати на іншій локації в іншому форматі", — підкреслив Зубач.

Нагадаємо, у центрі Львова планують відкрити вулицю Федоровича для пішоходів та спеціалізованої техніки. Вона була перекрита протягом 14 років.

Раніше ми писали, що театр імені Леся Курбаса у Львові претендує на третій та четвертий поверхи будівлі. У міськраді зазначили, що їх планують передати Львівській медичній академії.

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