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Театр у Львові бореться за два поверхи — що кажуть у міськраді

30 жовтня 2024 18:51
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Театр Леся Курбаса у Львові бореться за два поверхи будівлі — що кажуть у міськраді
Вхід до театру імені Леся Курбаса у Львові. Фото: 032.ua
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Театр імені Леся Курбаса у Львові вже довгий час претендує на третій та четвертий поверхи будівлі, які потрібні для репетицій, зберігання реквізиту та гримерок. Наразі ці поверхи планують передати Львівській медичній академії для навчання студентів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Директор театру Олег Цьона розповів, що театру бракує територій для репетицій, виробничих процесів, для підготовки костюмів та їхнього зберігання. Також не вистачає місця для реквізиту, зберігання декорацій та інших потреб.

"Тому ми зверталися і звертаємось далі до обласної влади. Тут є маленький парадокс у цьому приміщенні: ця частина, яку займає театр, належить комунальному майну місту, а два поверхи, третій і четвертий, належать обласному управлінню майна. І тому, відповідно, ми звертаємося до області з тим, щоб ці приміщення передали в наше користування. Це кардинально змінило б нашу ситуацію", — сказав директор театру.

Що кажуть у міськраді

Керівник управління культури Львівської міської ради Олексій Тарабан у коментарі Новини.LIVE наголосив, що львів'яни мають бути у виграші від діалогу з владою.

"Позиція в нас одна — це позиція того, що громада міста, львів'яни мають бути у виграші від нашого діалогу. Їм потрібен театр, розвиток мистецтва, тому що ми всі розуміємо, що культура — це фактично питання національної безпеки. Ми будемо проводити діалог в контексті того, щоб театру дозволили використовувати більшу площу в цьому приміщенні", — сказав посадовець.

Тарабан наголосив, що вирішення питання буде на умовах діалогу і співпраці. Також він зазначив, що театру потрібен ремонт, а також кошти для облаштування двух поверхів, тому шукатимуть гранти, аби розв'язувати це питання.

Нагадаємо, у Львові відбулася прем'єра автобіографічної вистави "Матері Азову". Вона присвячена бійцям спецпідрозділу, які виконували свій обов'язок на передовій. 

А Закарпатський академічний музично-драматичний театр вперше показав виставу людям із порушеннями зору та слуху. Це стало можливим завдяки сурдоперекладачу та оповідачу, що транслював спектакль через спеціальні навушники. 

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