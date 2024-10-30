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Театр во Львове борется за два этажа — что говорят в горсовете

30 октября 2024 18:51
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Театр Леся Курбаса во Львове борется за два этажа здания - что говорят в горсовете
Вход в театр имени Леся Курбаса во Львове. Фото: 032.ua
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Театр имени Леся Курбаса во Львове уже долгое время претендует на третий и четвертый этажи здания, необходимые для репетиций, хранения реквизита и гримерок. Эти этажи планируют передать Львовской медицинской академии для обучения студентов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Директор театра Олег Цьона рассказал, что театру не хватает территорий для репетиций, производственных процессов, подготовки костюмов и их хранения. Также не хватает места для реквизита, хранения декораций и других нужд.

"Поэтому мы обращались и обращаемся дальше к областным властям. Здесь есть маленький парадокс в этом помещении: эта часть, которую занимает театр, принадлежит коммунальному имуществу городу, а два этажа, третий и четвертый, принадлежат областному управлению имущества. И поэтому, соответственно, мы обращаемся в область с тем, чтобы эти помещения передали в наше пользование. Это бы кардинально изменило нашу ситуацию", — сказал директор театра.

Что говорят в горсовете

Руководитель управления культуры Львовского городского совета Алексей Тарабан в комментарии Новини.LIVE подчеркнул, что львовяне должны быть в выигрыше от диалога с властью.

"Позиция у нас одна — это позиция того, что громада города, львовяне, должны быть в выигрыше от нашего диалога. Им нужен театр, развитие искусства, потому что мы все понимаем, что культура — это фактически вопрос национальной безопасности. Мы будем проводить диалог в контексте того, чтобы театру разрешили использовать большую площадь в этом помещении", — сказал чиновник.

Тарабан подчеркнул, что решение вопроса будет на условиях диалога и сотрудничества. Также он отметил, что театру нужен ремонт, а также средства для обустройства двух этажей, поэтому будут искать гранты для решения этого вопроса.

Напомним, во Львове состоялась премьера автобиографического представления "Матери Азова". Она посвящена бойцам спецподразделения, выполнявшим свой долг на передовой.

А Закарпатский академический музыкально-драматический театр впервые показал представление людям с нарушениями зрения и слуха. Это стало возможным благодаря сурдопереводчику и рассказчику, который транслировал спектакль через специальные наушники.

искусство театр Львов городской совет актеры

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