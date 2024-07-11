Матері Азову — у Львові 11 липня відбулася унікальна біографічна вистава

Учасники вистави "Матері Азову". Фото: Новини.LIVE

У Львові у четвер, 11 липня, відбулася прем'єра автобіографічної вистави "Матері Азову". Вона присвячена бійцям спецпідрозділу, які виконували свій обов'язок на передовій.

На виставі побували кореспонденти Новини.LIVE.

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Фрагмент вистави. Джерело: Новини.LIVE

Фрагмент вистави. Джерело: Новини.LIVE

Сама вистава, як стверджується — біографічна, яка отримала назву "Матері Азову. Діалоги сам з собою". Синопсис вистави присвячено 10-й річниці створення спецпідрозділу та другій річниці виходу захисників Маріуполя з заводу "Азовсталь" в полон.

Учасники вистави на сцені. Джерело: Новини.LIVE

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