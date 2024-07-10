Військові у Львові поширили бойове розпорядження з інформацією

Засідання суду. Ілюстративне фото: ЧНУ

У Львові судили двох військових, які незаконно скопіювали та поширили секретну інформацію. Личаківський районний суд призначив штраф обом чоловікам та зобов'язав сплатити судовий збір.

Про це пише ZAXID.NET.

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У Львові судили військових

Військовий незаконно скопіював та переслав бойове розпорядження, у якому були вказані населені пункти, де виконуватимуться завдання, необхідна кількість техніки та людей. Цей документ він переслав солдату своєї роти, що спричинило витік секретної інформації. Чоловік визнав свою провину, але на засідання суду не прийшов.

Водночас видання виявило у судовому реєстрі ще одну постанову стосовно іншого військового, якого звинуватили в незаконному копіюванні бойового розпорядження під час виконання службових обов’язків. Там припустили, що йдеться про одну і ту ж справу. Обвинувачений визнав свою провину у вчиненні адмінправопорушення й також не прийшов на засідання суду.

Відомо, що секретну інформацію знищили одразу після виявлення факту порушень. За даними суду, справи порушників розглядали окремо, але обом призначили однакове покарання — штраф у розмірі 170 гривень та сплата судового збору 605 гривень.

Нагадаємо, львівська рестораторка використовувала підробну перепустку для в’їзду автомобілем у пішохідну зону Площі Ринок. Суд визнав її винною та призначив штраф.

Також ми писали, що у Львові злочинна група виготовляла та збувала підроблену каву відомого іноземного виробника. Організатором виявився мешканець Києва.